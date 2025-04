Kinder misshandelt: Das denkt Ruby Frankes Ex-Mann darüber

Ruby Franke sitzt wegen Kindesmissbrauchs in Haft. In der neuen Doku "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke" spricht der Ex-Mann der Familien-Influencerin Kevin Franke jetzt über die erschütternden Ereignisse und seine Gefühle gegenüber Ruby. Er selbst wurde von keinem Gericht für schuldig befunden und hat mittlerweile das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder erhalten, obwohl ihm vorgeworfen wird, teilweise selbst Videos aufgenommen zu haben, in denen die Netz-Bekanntheit ihre Kinder misshandelte. Während der Festnahme der sechsfachen Mutter war das Paar bereits getrennt. Kevin beteuert: "Ich hatte keine Ahnung, dass dies in meiner Familie passiert. Nicht in diesem Ausmaß." Er sehe die Schuld vor allem bei Rubys Therapeutin Jodi Hildebrandt. "Ich glaube wirklich, dass Ruby durch die Lehren, die Jodi ihr auftischte, schwer geschädigt wurde", erklärt er.

Ruby galt lange als das Vorbild einer hingebungsvollen Mutter und Ehefrau. Doch wie Kevin enthüllt, hatte die Beziehung auch dunkle Seiten. Ihm zufolge habe seine Ex 2022 – auf Anweisung von Jodi – ihn und den ältesten Sohn aus dem Haus verbannt. Nach der Trennung sah Kevin seine jüngeren Kinder ein Jahr lang nicht. Dennoch beschreibt er seine Liebe zu Ruby in fast schon verzweifelter Offenheit: "Ich war verrückt nach ihr und bereit, alles zu tun, damit sie ewig meine Frau bleibt." Und das ist offenbar auch heute noch so! Auf die Frage, ob er sie noch liebe, antwortet er: "Auf jeden Fall. Ich habe sie immer geliebt." Trotz der Kindesmisshandlung? "Oh, ja. Die Taten, die sie begangen hat, sind grausam. Aber ich fühle immer noch eine Sehnsucht nach ihr und ich vermisse sie", schwärmt der Familienvater.

Die Verhaftung der 43-Jährigen sorgte im Jahr 2023 weltweit für Schlagzeilen. Der Missbrauch ihrer Kinder kam ans Licht, nachdem ihr 12-jähriger Sohn am 30. August aus dem Haus von Rubys Vertrauter Jodi flüchtete und schwer verletzt bei einem Nachbarn Schutz suchte. Der Junge war deutlich unterernährt, wies zahlreiche Verletzungen auf und war mit Klebeband an den Händen und Füßen gefesselt worden. Ruby und Jodi wurden anschließend festgenommen.

Instagram / moms_of_truth Kevin und Ruby Franke, Juni 2021

Instagram / moms_of_truth Influencerin Ruby Franke

