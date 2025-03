Olympia-Star Berkin Usta stirbt mit 24 Jahren bei Hotelbrand

Der türkische Olympia-Skifahrer Berkin Usta ist im Alter von nur 24 Jahren zusammen mit seinem Vater Yahya Usta bei einem Hotelbrand ums Leben gekommen. Das Feuer brach laut US Weekly am heutigen Freitag im Kervansaray Hotel im Skigebiet Uludağ in der türkischen Provinz Bursa aus. Außerdem wurden weitere Gäste und Hotelangestellte wegen Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. Der Vater des Sportlers war Präsident des Türkischen Ski- und Snowboardlehrer-Verbands, während Berkin erst im vergangenen Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking für sein Heimatland angetreten war.

In einem Statement drücken sowohl der türkische Sportminister Osman Askin Bak als auch das türkische Olympia-Team ihre tiefe Trauer über den Verlust aus. "Berkin lebte seinen Olympiatraum, indem er bei den Olympischen Winterspielen 2022 im alpinen Skisport antrat", würdigt Thomas Bach (71), Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, den Verstorbenen. Trotz seines Rücktritts vom aktiven Wettkampfsport blieb Berkin dem Skifahren verbunden und leitete in letzter Zeit ein eigenes Team mit dem Namen Skicraft, wie aus seinem Instagram-Profil hervorgeht. Sein jüngstes Posting zeigte ihn im Februar lachend mit seinem Team auf der Piste.

Berkin galt in der Sportwelt als ein vielversprechendes Talent und zählte zu den Aushängeschildern des türkischen Wintersports. Schon bei den Europäischen Jugend-Olympischen Winterspielen 2017 machte er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Besonders tragisch ist, dass Vater und Sohn stets eine enge Bindung teilten, sowohl privat als auch im Sport – Yahya unterstützte Berkins Karriere maßgeblich. Fans und Freunde drücken in den sozialen Netzwerken, wie auf Instagram, nun ihre Fassungslosigkeit aus: "Wie grausam das Leben sein kann. Ruhe in Frieden, Olympionike."

Instagram / berkinusta Berkin Usta im Februar 2022

Instagram / berkinusta Berkin Usta im November 2022

