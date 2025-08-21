Herzogin Meghan enttäuscht: Taylor Swift ruiniert Comeback

Herzogin Meghan (44) ist alles andere als begeistert: Die Veröffentlichung des Trailers zur zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" am 12. August sollte ihr "Comeback-Moment" werden. Doch die Freude währte kurz. Denn nur wenige Stunden später machte Taylor Swift (35) in der Podcast-Show ihres Partners Travis Kelce (35) eine sensationelle Ankündigung: Ihr neues Album "The Life of a Showgirl" erhob die Sängerin zum Gesprächsthema Nummer eins und brachte es auf sagenhafte 167 Millionen Klicks in nur 24 Stunden.

Ein Insider sagte dazu, dass Meghan den Zeitpunkt von Taylors Verkündung als unglücklich empfinde. Laut dem Royal-Experten Rob Shuter glaubt die Ehefrau von Prinz Harry (40) sogar, dass die Timing-Überschneidung kein Zufall war - das berichtet das Magazin Ok. "Meghan dachte, ihr Trailer würde die Schlagzeilen dominieren. Doch dann kam Taylors Ankündigung wie ein Vorschlaghammer. Meghan ist überzeugt, dass hier Absicht im Spiel war", erklärte Shuter. Während die Fans von Taylor und Travis aus dem Häuschen waren, das Paar gemeinsam in seiner ersten Podcast-Show verliebt und turtelnd zu sehen, konnte Meghan nur zusehen, wie die Aufmerksamkeit, die sie sich erhofft hatte, in den Hintergrund rückte.

Die Situation ist vor allem deshalb pikant, weil Meghan in letzter Zeit nicht nur mit ihrem Netflix-Projekt Aufsehen erregte, sondern auch ins Zentrum anderer Diskussionen geriet. Ihre Serie wurde mit Pamela Andersons (58) Show "Pamela’s Cook With Love" verglichen. Doch Pamela selbst nahm die Vorwürfe mit Humor: "Ich habe Kochshows nicht erfunden. Sie macht einfach ihr Ding." Meghan hatte gehofft, gerade dieses Projekt würde ihr Image aufpolieren, nachdem sie sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Ob die Spannungen mit Taylor Swift wirklich persönliche Gründe haben oder bloß unglückliches Timing war – die beiden Damen beherrschen gerade auf unterschiedliche Arten die Schlagzeilen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry