Dating-Pause: Drew Barrymore genießt das Single-Leben allein

Drew Barrymore (50) hat sich entschieden, nach einigen gescheiterten Versuchen im Liebesleben eine Dating-Pause einzulegen. Die Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin verriet in einem Essay für das Magazin Us Weekly, dass ihr 50. Geburtstag ein Wendepunkt für sie gewesen sei. "Ich glaube, ich liebe es, genau hier zu sein", schrieb Drew über ihr aktuelles Leben. Trotz einiger turbulenter Liebesgeschichten habe sie beschlossen, ihr Glück nicht länger von Beziehungen abhängig zu machen, sondern sich auf sich selbst zu konzentrieren. Eine ihrer letzten Dating-Erfahrungen habe sie kürzlich auf der Promi-Dating-App Raya gemacht, die sie selbst als "Desaster" bezeichnete. Diese Erfahrung habe sie nur noch zusätzlich in ihrer Entscheidung bestätigt, vorerst eine Dating-Pause einzulegen.

Bereits 2020 hatte Drew in der Talkshow "Watch What Happens Live With Andy Cohen" ihre Enttäuschung über die Dating-Welt öffentlich gemacht und berichtet, dass sie sogar von einem Restaurantbesitzer versetzt worden sei. Trotzdem habe sie sich davon nicht entmutigen lassen und sei in diesem März auf ein Treffen gegangen. Der Kontakt sei abrupt nach kurzem Nachrichtenaustausch geendet. In dem Essay blickt sie zurück auf ihre früheren Beziehungen, darunter ihre Ehe mit dem Comedian Tom Green (53) und dem Kunstberater Will Kopelman (46), mit dem sie zwei Töchter hat. Während sie die guten Momente in der Vergangenheit zu schätzen weiß, betont sie, dass sie nicht mehr darauf angewiesen sei, sich über andere Menschen zu definieren und schrieb: "Ich will meine beste Freundin sein."

Drew kann auf eine Beziehungsgeschichte voller Höhen und Tiefen zurückblicken. Bereits mit 19 heiratete sie erstmals den Waliser Jeremy Scott, später folgten weitere prominente Beziehungen mit Stars wie Spike Jonze, Justin Long (46), David Arquette (53) und Luke Wilson (53). Ihr Fokus liegt heute auf Selbstliebe und Unabhängigkeit. Wie sie in ihrem Essay weiter schreibt, liebt sie es, sich selbst mit kleinen Dingen zu verwöhnen – wie einem ruhigen Abend in Pyjamas oder einem köstlichen Dinner ganz für sich allein. Die Schauspielerin ist überzeugt, dass die längste Beziehung, die man jemals haben wird, die mit sich selbst ist. Und sollte doch einmal Liebe in ihr Leben treten, dann als Ergänzung zu ihrem bereits erfüllten Dasein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im Oktober 2022

Anzeige Anzeige