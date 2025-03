Drew Barrymore bedauert ihre Scheidung wegen ihrer Kinder

Drew Barrymore (50) macht ein ehrliches Geständnis in ihrer Show "The Drew Barrymore Show": Rückblickend tue der Schauspielerin die Scheidung von ihrem Ex-Mann Will Kopelman (46) für ihre Töchter Olive (12) und Frankie (10) leid. "Alles war für mich sehr niederschmetternd, und ich brauchte lange, um mich davon zu erholen, wenn es nicht der traditionellen Familiendynamik entsprach, die ich mir geschworen hatte, für meine Familie zu schaffen, weil ich nicht so aufgewachsen bin", gestand Drew ehrlich. Die fehlende "traditionelle Familienstruktur", die sie sich für ihre Kinder so gewünscht hatte, habe sie lange belastet.

In ihrer Show blickte Drew auch auf ihre eigene Kindheit zurück. So erinnerte sie sich daran, wie sehr sie andere Kinder damals um kleine Gesten der elterlichen Zuwendung beneidet habe. "Ich war so eifersüchtig auf die Kinder, die ihre Eltern anrufen konnten, um sie abzuholen, wenn sie krank waren", verriet sie. Was sie als Kind vermisste, habe sie ihren Töchtern nicht antun wollen, weshalb sie entschlossen gewesen sei, ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ihre Mädchen seien schließlich ihr größtes Glück: "Sie sind mein Nordstern, sie sind mein Kompass", schwärmte Drew in einem früheren Interview in der "The Late Show with Stephen Colbert".

Olive und Frankie lieben ihre Mama auch über alles, wie sie ihr Ende Februar zu ihrem Geburtstag bewiesen. Damals schenkten sie ihr ganz persönliche, selbst entworfene Geburtstagstorten. "Jede Schicht, jeder Streusel, alles wurde komplett von den Mädchen entworfen", verriet Bäckerin Amirah Kassem gegenüber People, nachdem sie die Schauspielerin in ihrer Show zu ihrer Geburtstagsepisode mit dem leckeren Kuchen überrascht hatte. Während Frankie sich eher für pastellige Töne entschied, war Olives Geburtstagsüberraschung für ihre Mutter eher knallig bunt gehalten.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman, Oktober 2015

