Drew Barrymore und Cameron Diaz feiern lange Freundschaft

Drew Barrymore (50) und Cameron Diaz (52) gehen schon seit Jahrzehnten gemeinsam durch dick und dünn. Gerade feiert die "Bad Teacher"-Bekanntheit den Launch ihrer neuen Weinmarke. Auch dabei darf die Talkmasterin natürlich nicht fehlen. Auf Instagram teilte Drew ein Foto von dem Event, auf dem sich die beiden Freundinnen lachend gegenüberstehen. "Ich liebe dich, Cameron Diaz!", schrieb die Schauspielerin zu dem niedlichen Schnappschuss. Während die Blondine in einem Oversized-Blazer mit Stickereien posiert, zeigt sich ihre BFF in einer lässigen Bluse und einem Hut.

Die Fans der Hollywoodstars freuen sich immer, sie gemeinsam zu sehen. Einst standen die Damen für "Drei Engel für Charlie" zusammen vor der Kamera. Gemeinsam mit Lucy Liu (56) bauten sich die Darstellerinnen durch die Actionfilmreihe einen Kultstatus auf. Viele Zuschauer würden sie gerne wieder auf der Leinwand sehen, und auch Cameron scheint von der Idee nicht abgeneigt zu sein, wie ein Insider gegenüber InTouch berichtete. Demnach würde sie einer Neuauflage des Franchise "sofort" zustimmen.

Anfang des Jahres sprach Drew im Netz emotional über ihre Freundin Cameron. Zu einigen Fotos aus ihren gemeinsamen Jahren in Hollywood schrieb die "Ungeküsst"-Darstellerin: "Alles, was ich tun muss, ist vor ihr zu stehen, und sie sieht alles, was ich bin und wofür ich stehe. Sie schaut mich an, und sie sieht mich." Kennengelernt hatten sich die heutigen Filmstars als Teenager. Drew arbeitete damals in einem Café, während Cameron schon modelte.

