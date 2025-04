Drew Barrymore würdigt ihren verstorbenen Co-Star Val Kilmer

Drew Barrymore (50) hat in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" über die gemeinsame Arbeit mit ihrem Kollegen Val Kilmer (✝65) gesprochen. Der Schauspieler, der vergangene Woche verstorben ist, spielte 1995 im Film "Batman Forever" die Hauptrolle des Bruce Wayne alias Batman, während Drew die Rolle der Sugar übernahm, eine von Harvey Dents charmanten Assistentinnen. "Val Kilmer war so nett zu mir. So fürsorglich, freundlich und er gab mir Sicherheit, was für mich damals sehr wichtig war", erinnerte sich Drew im Gespräch mit ihrem Gast Kevin Bacon (66) an ihre Zeit am Set.

Der beliebte Darsteller spielte in "Batman Forever" zum ersten und einzigen Mal die ikonische Rolle des dunklen Ritters, bevor er von George Clooney (63) abgelöst wurde. Drew war von Regisseur Joel Schumacher in das Projekt geholt worden, der sie ebenso beeindruckte wie ihr prominenter Co-Star. Neben den beiden traten im Film unter anderem Tommy Lee Jones (78) als Two-Face und Jim Carrey (63) als der Rätselkönig auf. Letzterer verfasste auch eine öffentliche Hommage an den Star und lobte dessen Stärke, mit der er schwierige Zeiten in seinem Leben gemeistert habe.

Vals Kollege Tom Cruise (62) würdigte seinen verstorbenen Freund ebenfalls in einer emotionalen Ansprache auf der CinemaCon in Las Vegas. Er äußerte seine Bewunderung für dessen Arbeit und erinnerte sich daran, wie dankbar er war, als der US-Amerikaner für Top Gun und später für "Top Gun: Maverick" zum Team dazustieß. "Ich denke, es wäre schön, wenn wir uns einen Moment nehmen und ihm und der Zeit gedenken, die wir mit ihm hatten", betonte Tom und bewegte damit das anwesende Publikum.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Val Kilmer, "Batman"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023