So hilft Selbstliebe Drew Barrymore beim Thema "Älterwerden"

Drew Barrymore (50) hat in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" am Freitag, den 25. April 2025, ganz offen über das Thema Älterwerden gesprochen. Als sie vom Studiopublikum gefragt wurde, wie sie selbst elegant mit dem Altern umgeht, antwortete die Schauspielerin und Moderatorin: "Ich habe nichts gemacht und ich will versuchen, dass es so bleibt." In einem Video, das die Szene zeigt und am selben Tag auf Instagram geteilt wurde, betonte Drew aber zugleich, dass jeder für sich seinen eigenen Weg finden müsse. Von kosmetischen Eingriffen hält sie selbst jedoch Abstand, ist aber der Meinung: "Tu, was immer dir guttut."

Viel wichtiger als ein makelloses Aussehen sei es für die Schauspielerin, sich selbst und andere nicht zu hart zu bewerten. Drew erklärte: "Wir sind alle auf unserem eigenen Weg und wir müssen uns gegenseitig unterstützen." Ihr wichtigster Tipp: "Ich will nicht so gemein zu mir selbst zu sein." Weiter erklärte sie, dass ein aufrichtiges Lächeln immer noch besser ist, als jeder Lippenstift. Sie betonte besonders, wie wichtig es ist, mehr Mitgefühl und Güte sich selbst gegenüber zu zeigen und sich nicht ständig auf vermeintliche Makel zu fixieren. "Wer sagt denn, dass das ein Makel ist? Vielleicht ist das sogar das Lieblingsdetail eines anderen an dir", fasste sie ihre Gedanken zusammen. Für Drew ist entscheidend: "Es geht nicht um das Aussehen, sondern darum, wie du dich fühlst."

Drew feierte im Februar dieses Jahres ihren 50. Geburtstag und verriet im Gespräch mit Us Weekly, dass für sie momentan die Familie im Mittelpunkt steht. Die Nacht an ihrem Ehrentag verbrachte sie klassisch mit ihren beiden Töchtern Olive und Frankie bei einer gemeinsamen Übernachtungsparty. "Wir sind die drei Sardinen und quetschen uns in unsere Dose", beschrieb sie liebevoll ihr Mädels-Trio. Diese Tradition pflegt sie schon lange an Geburtstagen. Auch nach dem Showtalk zeigte sich die Gastgeberin nachdenklich und ließ wissen, dass das Gespräch sie dazu brachte, auf ihre oft bewegte Vergangenheit mit einem guten Gefühl zurückzublicken. Für die Schauspielerin ist das Alter also kein Grund zur Panik. Für sie geht es vielmehr um die innere Einstellung und die Werte, die man in sich trägt.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore bei "The Drew Barrymore Show" im September 2020

