Drew Barrymore unterzog sich mit 17 Jahren erster Beauty-OP

Drew Barrymore (50) hat in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" seltene Einblicke in ihre Vergangenheit gegeben und dabei eine ästhetische Operation angesprochen, die sie bereits mit 17 Jahren durchmachte. Die Schauspielerin, die als Kind mit dem Film "E.T. – Der Außerirdische" berühmt wurde, entschied sich 1992 für eine Brustverkleinerung. "Ich fühlte mich schwer und unwohl", verriet Drew und sprach über die Belastung, die die Größe ihres Busens damals für ihren Körper dargestellt habe. In ihrer Show diskutierte sie außerdem Themen wie Brustkrebs, Mammografien und Frauenheilkunde und fragte: "Wie beeinflussen körperliche Veränderungen, wie bei mir die Untersuchung?"

Die Brustverkleinerung sei jedoch die einzige große Veränderung, die Drew an ihrem Körper habe vornehmen lassen. Auch, wenn plastische Chirurgie in ihrer Branche gang und gäbe ist, verriet die "E.T."-Darstellerin bereits in früheren Interviews, dass sie weitere Eingriffe meide. "Ich habe keine Urteile, aber ich habe Angst, süchtig danach zu werden, da ich eine so stark suchtgefährdete Persönlichkeit habe", erklärte sie 2023 gegenüber People. Drew, die seit ihrer Jugend immer wieder mit schwierigen Phasen zu kämpfen hatte, darunter ein erster Reha-Aufenthalt mit 13, sieht im Verzicht auf Beauty-OPs und Botox eine bewusste Entscheidung. Statt sich gegen das Älterwerden zu wehren, setzt sie auf Akzeptanz: "Ich freue mich darauf, zu sehen, wie ich eines Tages wie eine alte Lederhandtasche aussehe!", scherzte sie.

Privat hat Drew, die mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (46) zwei Töchter hat, eine klare Haltung bezüglich des Älterwerdens entwickelt. Sie möchte ihren Kindern zeigen, dass das Altern ein Privileg ist: "Ich habe kein Problem mit dem Älterwerden – das ist die glücklichste Zeit meines Lebens", betonte sie im Januar gegenüber Aarp The Magazine.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige