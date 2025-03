Cameron Diaz offen für Rückkehr zu "Drei Engel für Charlie"

Cameron Diaz (52) wäre einer Rückkehr zu ihrer Rolle in der Drei Engel für Charlie-Filmreihe nicht im Geringsten abgeneigt. Laut eines Insiders, der mit In Touch sprach, sei die Schauspielerin sofort dabei, sollten die Planungen für einen weiteren Teil konkrete Formen annehmen. "Sie war der Klebstoff, der diese beiden Filme zusammengehalten hat", erklärte die Quelle. Gemeinsam mit Drew Barrymore (50) und Lucy Liu (56) spielte Cameron in den Filmen die Rolle einer der drei Privatdetektivinnen. Einen besonderen Platz in ihrem Herzen nehmen die Filme laut der Quelle vor allem ein, weil sie sich auf Camerons Rolle konzentrierten.

Die Schauspielerin, die ihren jüngsten Film "Back in Action" auf Netflix als Erfolg verbucht und damit ihre Fans begeistert hat, durfte sich Anfang 2025 auch über eine virtuelle Wiedervereinigung mit ihren ehemaligen Kolleginnen freuen. Gemeinsam mit Drew, Lucy und Demi Moore (62), die im zweiten Teil der Reihe eine schurkische ehemalige "Engel"-Figur spielte, traf sich Cameron zu einem Zoom-Call. Drew schwärmte während des Treffens: "Wir sind vier Frauen, die einander lieben, respektieren und feiern." Trotz der positiven Stimmung gibt es jedoch Unklarheiten darüber, ob ein weiterer Film tatsächlich realisierbar wäre.

Cameron, Drew und Lucy verbindet nicht nur die gemeinsame Arbeit an den Actionkomödien, sondern auch eine langjährige Freundschaft. Besonders Cameron, die sich zeitweise aus der Schauspielerei zurückgezogen hatte, pflegt ihre Beziehungen zu ihren Kolleginnen weiterhin. Die Schauspielerin, die für ihre Bodenständigkeit bekannt ist, hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr zwischenmenschliche Verbindungen und echte Freundschaften sind. Über die Jahre hinweg haben die drei Frauen, trotz unterschiedlicher beruflicher und privater Wege, immer wieder bewiesen, dass starke weibliche Freundschaften auch im grellen Rampenlicht Hollywoods bestehen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Cameron Diaz im Mai 2019 in Hollywood

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Liu in "Drei Enge für Charlie"

Anzeige Anzeige