"Bauer sucht Frau"-Andre macht neue Beziehung öffentlich

In der aktuellsten Staffel von Bauer sucht Frau lernte Andre seine ausgewählte Hofdame Sophie näher kennen. Die Zuschauer fieberten wochenlang mit, ob sich zwischen dem Motorrad-Fan und der Pferdeliebhaberin eine Beziehung entwickelt – doch vergebens. Jetzt gibt es allerdings niedliche Nachrichten von Andre: Der Kuhhalter ist wieder in festen Händen! "Liebe. Mir kommt es immer noch so vor, als befinde ich mich im Traum. Bisher hatte ich noch nie ein solches Gefühl von Seelenverwandtschaft", schwärmt seine neue Partnerin. Ein Blick auf ihr Instagram-Profil verrät, wer die Frau an der Seite des Kuppelshow-Teilnehmers ist: Mareike Becker.

Doch die junge Liebe steht vor einem kleinen, großen Problem: Andre und Mareike trennen rund 500 Kilometer voneinander. "Durch die 500 Kilometer – die uns einfach trennen – und meiner Turnierreiterei ist es sehr schwer, passende Termine für Treffen zu finden", berichtet die gelernte Pferdewirtin. In der Kommentarspalte sammeln sich bereits einige Tipps von verschiedenen Social-Media-Nutzern. So schreibt einer: "Zieh hin und fahr von dort aus zu Turnieren." Ein anderer User meint, dass die Entfernung zwar unschön, aber mit wahrer Liebe zu überstehen sei: "Fernbeziehung ist schwer, aber wenn es der Richtige ist, lohnt es sich zu kämpfen und durchzuhalten, bis man zusammenziehen kann."

Ende des vergangenen Jahres konnten zahlreiche Zuschauer die Kennenlerngeschichte von Andre und seiner Hofdame Sophie im TV mitverfolgen. Zwischen den beiden knisterte es, doch das große Happy End blieb aus. Grund dafür war auch hier die Entfernung. Beim großen Scheunenfest zeigten sich Andre und Sophie dennoch zuversichtlich. "Wir haben überlegt, ob man sich in der Mitte treffen könnte, dass nicht jeder den halben Tag unterwegs ist – ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen", erklärte die junge Frau und wurde von dem Friesen bestärkt: "Also versuchen würde ich es."

RTL Andre, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2024

RTL / Stefan Gregorowius Andre und Sophie, Teilnehmer von "Bauer sucht Frau" 2024

