"Bauer sucht Frau"-Andre hat stolze 32 Kilogramm abgenommen

Bei Bauer sucht Frau schwingen Andre und seine Hofdame Sophie den Kochlöffel. In der Küche erzählt der schlanke Pferdehalter, er habe bis vor ein paar Jahren noch etwas mehr auf die Waage gebracht. Damals habe ihm seine Familie liebevoll ans Herz gelegt, seine Ernährung umzustellen. Im Zuge dessen habe seine Mutter ihm eine Art Sparschäler geschenkt, mit dem sich in Nullkommanichts aus Zucchini Nudeln zaubern lassen – den darf nun auch die Sozialversicherungsangestellte ausprobieren. "Ich habe gute 32 Kilo abgenommen", verrät der Friese. "Krass, das sieht man dir überhaupt nicht an", findet Sophie.

Vor der Abnahme habe Andre rund 110 Kilogramm auf die Waage gebracht. "Ich habe in der Zeit wirklich viel gearbeitet und immer nur Ungesundes gegessen", erinnert er sich zurück. Mit einer Ernährungsumstellung habe er dann schnell Erfolge verbuchen können. Der Landwirt räumt ein: "Ich esse natürlich auch mal eine Tiefkühlpizza, aber ich lasse es nicht zur Gewohnheit werden." Gemeinsam bringen Andre und Sophie schließlich Zucchini-Nudeln mit Bolognesesoße und Parmesan auf den Tisch – beiden schmeckt es gut. "Ich bin keine typische Hausfrau, mir macht Kochen nicht so viel Spaß", gesteht Sophie. Mit Andre zusammen könne sie sich aber doch vorstellen, häufiger in der Küche zu zaubern.

Das Verhältnis von Andre und Sophie ist noch immer eher zaghaft. Erste Annäherungsversuche gab es dennoch: In einer der vergangenen Folgen feierte der ehemalige Profirennsportler seinen 30. Geburtstag. Da er diesen Meilenstein als Single begehen musste, ereilte ihn ein lästiger Geburtstagsbrauch: Er musste unzählige Kronkorken von seinem Hof fegen. Einzig ein Kuss von Sophie konnte ihn erlösen. "Die Tradition fand ich super [...], aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der gerne vor anderen Leuten, die ich noch gar nicht kenne, jemanden küsst", meinte Sophie zunächst, fasste sich dann aber doch ein Herz und gab dem Junggesellen einen schüchternen Wangenkuss.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Sophie und Andre

RTL / Stefan Gregorowius Andre und Sophie, Teilnehmer von "Bauer sucht Frau" 2024

