Diese "Bauer sucht Frau"-Pärchen haben Gefühle entwickelt

Bei Bauer sucht Frau gehen weitere Hofwochen zu Ende. Nun steht für die Bauern und ihre Auserwählten die Entscheidung an: Ist der Funke übergesprungen oder sehen sie keine Zukunft miteinander? Bei Heino und Markus ist es glasklar: Die beiden wollen sich weiter kennenlernen. In malerischer Kulisse am Nordseestrand sprechen die zwei über ihre Gefühle. "Wir haben sehr schnell gut harmoniert, als ob wir uns schon ewig kennen würden", resümiert der Milchbauer und fügt hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass ich dich sehr vermissen werde, wenn du wieder wegfährst." Markus geht es ähnlich: "Ich wünsche mir schon eine gemeinsame Zukunft mit Heino. Das wäre das Beste, was uns passieren könnte." Schon bald wollen sie sich wiedersehen. Mit einem leidenschaftlichen Kuss verabschieden sie sich und besiegeln ihre Pläne.

Auch bei Andre und Sophie steht ein Gespräch nach der Hofwoche an. Sophie ergreift direkt das Wort und sagt dem 30-Jährigen, dass sie ihn gerne weiter kennenlernen möchte und lädt ihn zu sich ein. Der Rindermäster freut sich total darüber: "Ich muss wirklich zugeben, dass ich Gefühle für dich habe." Seine Hofdame strahlt ihn an und gesteht, dass sie auch ein bisschen verliebt ist. "Natürlich wünsche ich mir, dass ich mit der Sophie ein Paar werde, weil sie genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine wunderschöne Frau, die mir schon wirklich sehr ans Herz gewachsen ist", gesteht Andre im Einzelgespräch. Das Duo stößt mit einem Sekt an und freut sich auf die Zukunft.

Mutterkuhhalter Max und seine Hofdame Selina schienen sich während ihrer gemeinsamen Zeit auf dem Hof des 32-Jährigen sehr gut zu verstehen. Wie sieht es danach aus? Vorbei soll ihre Geschichte auf jeden Fall noch nicht sein: Selina will Max sehr gerne weiter kennenlernen und auf ihre Verbindung aufbauen, möchte aber nichts überstürzen. Der Thüringer, der bereits Gefühle für sie hat, versteht das: "Ich möchte dir die Zeit geben, die du brauchst, die ich brauche, die wir beide brauchen. Das ist mir wichtig." Abschließend betont Selina optimistisch: "Ich glaube einfach, dass es mit uns noch nicht zu Ende ist, auch wenn die Hofwoche zu Ende ist."

