Ketamin-Arzt bekennt sich im Fall um Matthew Perry schuldig

Die Untersuchung des Todes von Matthew Perry (✝54) hat eine neue Wendung genommen: Dr. Salvador Plasencia, der beschuldigt wird, dem Friends-Star in den Monaten vor seinem Tod Ketamin verschafft zu haben, hat sich schuldig bekannt. Laut einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft wird Plasencia vier Anklagepunkte der Verbreitung von Ketamin eingestehen – das berichtet TMZ. Der Schauspieler war am 28. Oktober 2023 tot in seinem Whirlpool in Los Angeles aufgefunden worden. Die Todesursache wurde als Unfall durch die akuten Effekte von Ketamin und anderen Faktoren wie Drogen zur Behandlung von Suchterkrankungen sowie Herzkrankheiten festgestellt.

Der Mediziner ist einer von fünf Angeklagten in diesem Fall und muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 40 Jahren rechnen. Ein Urteil über die genaue Dauer steht noch aus. Neben Salvador wurden auch andere Beteiligte, darunter Matthews persönlicher Assistent Kenneth Iwamasa sowie der Arzt Dr. Mark Chavez, in Verbindung mit dem illegalen Vertrieb von Ketamin angeklagt. Textnachrichten, die während der Ermittlungen entdeckt wurden, zeigen, dass Salvador und Mark sich bewusst waren, wie profitabel ihre Geschäfte mit dem Schauspieler waren. Salvador schrieb beispielsweise an Mark: "Ich frage mich, wie viel dieser Idiot zahlen wird. Finden wir es heraus."

Der Tod des beliebten Hollywoodstars hat die Öffentlichkeit und seine ehemaligen Kollegen damals tief erschüttert. Matthews Substanzprobleme waren keineswegs ein Geheimnis – der Darsteller, der durch seine Rolle als Chandler Bing in "Friends" weltberühmt wurde, sprach immer wieder offen über seine jahrelangen Kämpfe mit Sucht. In Interviews und seiner Autobiografie hatte er immer wieder darauf hingewiesen, wie die falsche Nähe zu Substanzen seine Karriere und sein Leben belastet haben.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox und Matthew Perry, "Friends"-Darsteller