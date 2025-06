Nasrin verteidigt Fake-Schwangerschaft bei "My Style Rocks"

Nasrin, bekannt aus Formaten wie Temptation Island, sieht sich aktuell mit scharfer Kritik konfrontiert. Der Reality-TV-Star hatte bei der Show "My Style Rocks" verkündet, schwanger zu sein – allerdings entpuppte sich dies später als Fake. In einem Instagram-Reel verteidigte sie sich jetzt gegen die teilweise negativen Reaktionen darauf und betonte: "Die Geschichten bei 'My Style Rocks' sind immer fiktiv." Ferner stellte die Blondine klar, dass die Schwangerschaft nur als dramaturgischer Aufhänger für ihr Outfit, einen Gender-Reveal-Look in Blau, gedacht war: "Ich stehe nicht vor euch auf Instagram und verarsche euch."

Die ehemalige Datingshow-Kandidatin erklärte weiter, dass sie diese Geschichte weder erzählte, um die Zuschauer zu täuschen, noch um Witze über solch sensible Themen zu machen. Vielmehr sei die Entscheidung spontan entstanden, nachdem sie hinter den Kulissen dazu ermutigt worden war. "Jeder, der mich verfolgt, weiß, dass Familienplanung voll das große Ding für mich ist und ich mir nichts mehr wünsche, als irgendwann eine eigene Familie zu haben und Mama zu werden", behauptete Nasrin und beteuerte, es sei nicht ihre Absicht gewesen, jemanden zu verletzen.

Während Nasrin für ihre Fake-Schwangerschaft innerhalb "My Style Rocks" Kritik erntete, muss auch eine andere Reality-TV-Bekanntheit Hassnachrichten über sich ergehen lassen: und zwar Kim Virginia Hartung (30). Sie und ihr Ex Nikola Glumac (29) verkündeten vor wenigen Monaten, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Das kaufen ihnen jedoch nicht nur zahlreiche Social-Media-Nutzer, sondern auch einige Promi-Kollegen nicht ab. Gegenüber Promiflash verglich Medienpsychologe Jo Groebel (74) die Kim-Schlagzeilen mit denen um Rafael van der Vaarts (42) Ex Sabia Boulahrouz (47). Der Tänzerin wurde vor rund zehn Jahren vorgeworfen, eine Schwangerschaft inszeniert zu haben.

Instagram / nasrin.eileen Nasrin, "Temptation Island"-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Mai 2025

