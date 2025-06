Baby Nummer vier: Joss Stone ist wieder Mutter geworden

Joss Stone (38) hat Grund zur Freude: Die Sängerin ist zum vierten Mal Mutter geworden. In einem Instagram-Post verkündet sie die Geburt ihrer Tochter Nalima Rose. Ein Foto, das Joss in einem intimen Moment mit ihrem schlafenden Baby im Vanderbilt University Medical Center in Nashville zeigt, begleitete die Ankündigung. "Willkommen, unsere wunderschöne Nalima Rose. Wir sind so verliebt", schreibt sie voller Glück. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cody DaLuz (35), einem US-amerikanischen Musiker, hat sie bereits eine Tochter namens Violet sowie zwei Söhne, Shackleton und Bear.

Unter dem niedlichen Beitrag häufen sich positive Kommentare von Joss' Fans. "Willkommen auf der Welt, meine Süße!", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer meint: "Was für ein Glück, dich als Mama zu haben und in eine so schöne Familie hineingeboren zu werden." Viele Follower zeigen sich zudem begeistert von der Namenswahl der 38-Jährigen und ihres Partners. "Was für ein schöner Name! Gut gemacht, Mama – und natürlich auch Papa", findet ein User.

Joss und Cody, die 2023 geheiratet haben, führen ein erfülltes Familienleben mit ihren Kindern. Ihr Sohn Bear ist durch eine Adoption Teil der Familie geworden – ein lang gehegter Traum der beiden, den sie Anfang letzten Jahres erfüllten. Besonders für Cody war dies ein besonderer Moment, da er selbst adoptiert ist. "Der Grund, warum es Cody überhaupt gibt, ist, dass seine biologische Mutter ihn so sehr liebte, dass sie einen Adoptionsplan für ihn aufstellte, und dasselbe gilt für Bear", erklärte Joss damals im Netz und fügte hinzu: "Wir sind so glücklich, Teil dieses wunderbaren Zyklus zu sein."

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

Instagram / daluzer7 Cody DaLuz und Joss Stone im September 2020

