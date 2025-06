So hart war das letzte Temptation-Lagerfeuer für Raffaela

Die aktuelle Staffel von Temptation Island endete mit einem dramatischen Finale für die Kandidaten Jeremy und Raffaela. Nach Wochen, in denen ihre Beziehung auf die Probe gestellt wurde, mussten sie beim finalen Lagerfeuer ein schmerzliches Fazit ziehen. Raffaela, die im Verlauf der Show nicht nur einen Verführer geküsst, sondern auch unangenehme Dinge über Jeremy und ihre Partnerschaft gesagt hatte, sah sich mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert. Jeremy beendete die Beziehung, da ihn ihre Taten und Worte zu sehr verletzt hatten. Für Raffaela war das Wiedersehen mit ihrem Ex-Partner sehr belastend, wie sie nun im Promiflash-Interview betont.

Jeremy nach all den Wochen und all den Geschehnissen war für Raffaela alles andere als leicht. "Es war unangenehm. Er war direkt total distanziert, man hat gemerkt, dass er innerlich schon komplett auf Abstand war", verrät sie. Obwohl ihr das Verhalten von Jeremy wehtat, zeigt sie Verständnis dafür: "Ich konnte es nachvollziehen." Besonders die Erkenntnis, wie sehr sie ihren Ex durch ihr eigenes Verhalten verletzt hatte, erschütterte sie tief. "Als ich in seine Augen gesehen habe, wurde mir erst richtig klar, wie sehr ich ihn verletzt habe", erklärt Raffaela. Rückblickend tun ihr ihre Entscheidungen sehr leid und sie wünscht, sie hätte sich anders verhalten.

In der vergangenen "Temptation Island"-Folge trafen sich Jeremy und Raffaela nicht nur zu ihrem letzten Lagerfeuer. Fans bekamen auch die ersten Minuten des großen Wiedersehens zu sehen – und dieses hatte es in sich. Die Moderatorin Lola Weippert (29) konfrontierte den ehemaligen Kandidaten Kevin vor versammeltem Cast und Millionen TV-Zuschauern mit ihrem pikanten Fund. "[...] Ich habe dein Profil auf einer Dating-Plattform entdeckt. Wie kann sowas sein?", fragte die TV-Bekanntheit direkt nach. Kevins Versuch, sich herauszureden, sorgte für spürbares Unbehagen im Raum. "Haste ja? Was weiß ich. Ich nutze diese Kacke gar nicht", entgegnete der Kandidat sichtlich nervös. Währenddessen konnten die anderen nur staunen – und Danka kämpfte mit den Tränen.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

Getty Images Lola Weippert, ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin

