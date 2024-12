Diese Paare haben bei "Bauer sucht Frau" die Liebe gefunden

Bauer sucht Frau findet am heutigen Abend ein Ende – aber bei welchen Singles hat es denn nun mit der Liebe geklappt? Schon während der Staffel zeichnete sich vor allem bei einem Paar die ganz große Liebe ab. Und zwar bei Mutterkuhhalter Marcel und Jasmin. Die beiden waren bereits seit dem ersten Aufeinandertreffen ein Herz und eine Seele. Auch Bauer Andre und Sophie wollen es nach dem Finale weiterhin miteinander versuchen, doch die große Entfernung ihrer Wohnorte legt den beiden einige Steine in den Weg. Aber für dieses Problem haben der Motorrad-Fan und seine Auserwählte bereits einen Plan ausgeheckt. "Wir haben überlegt, ob man sich in der Mitte treffen könnte, dass nicht jeder den halben Tag unterwegs ist – ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen", meint Sophie und wirft Andre einen fragenden Blick zu. "Also versuchen würde ich es", zeigt er sich zuversichtlich.

Zwei Männer haben ihr Liebesglück zwar gefunden, allerdings nicht in ihren Hofdamen. Zwischen Weinbauer Martin und Rebecca funkte es während der Hofwoche nicht. Dennoch kommt der 36-Jährige mit weiblicher Begleitung zum finalen Scheunenfest. "Ursprünglich war [Katharina] auch für mein Hoffest eingeplant, ist aber leider vorher krank geworden", berichtet Martin. Beim ersten Treffen hat es zwischen ihm und Katharina dann aber gefunkt. Auch Rebecca wünscht den beiden alles Gute und ist mittlerweile ebenfalls in festen Händen.

Ähnlich war es bei Paul. Zwischen dem Mutterkuhhalter und seiner Auserwählten Sarah funkte es während der Hofwoche nicht. Doch eine andere Dame bekam den Sachsen nicht aus dem Kopf: Anna. Bei der jungen Frau kullerten beim Scheunenfest noch dicke Tränen, weil Paul sich gegen sie entschied. Nachdem es mit Sarah aber nicht klappen wollte, meldete er sich bei Anna. "Ich hatte das Gefühl, man kann sich ja nochmal melden, mal sehen, ob es nochmal eine Chance gibt. Sie hat mir die Chance nochmal gegeben und die haben wir dann beide genutzt", fasst Paul die Situation zusammen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" gibt es auf RTL+.

RTL Martin und Katharina von "Bauer sucht Frau" 2024

RTL Anna und Paul von "Bauer sucht Frau" 2024

