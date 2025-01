Krise? Paul Mescal und Gracie Abrams streiten öffentlich

Ein Abendessen in einem Londoner Restaurant endete für Paul Mescal (28) und seine Freundin Gracie Abrams (25) offenbar in einem tränenreichen Streit. Augenzeugen berichten jetzt jedenfalls gegenüber Daily Mail, dass die beiden im angesagten Lokal Jolene im Stadtteil Newington Green zunächst gemeinsam am Tisch saßen, bevor die Stimmung kippte. Gracie soll plötzlich in Tränen ausgebrochen sein, während Paul mit gesenktem Kopf daneben saß. Die Situation habe sich weiter zugespitzt, als Gracie schließlich abrupt den Raum verlassen habe. Paul sei allein zurückgeblieben, habe die Rechnung gezahlt und sei ihr kurz darauf gefolgt. Für die anwesenden Gäste habe die Szene sogar wie eine öffentliche Trennung gewirkt.

Aber nicht nur bei Gracie seien reichlich Tränen geflossen – der Zoff habe auch Paul emotional einiges abverlangt. "Sie weinte so sehr, dass auch er anfing zu weinen", erklärt ein Beobachter. Zudem beschreibt er die Stimmung in dem Restaurant wie folgt: "Alle haben es gesehen. Es sah aus wie eine Trennung. Wir waren schockiert, dass das alles in der Öffentlichkeit passiert ist." Bislang äußerten sich aber weder Paul noch Gracie zu diesen Berichten.

Paul und Gracie halten ihre Beziehung zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Der irische Schauspieler und die US-amerikanische Sängerin sollen sich seit dem Sommer 2024 daten. Seitdem wurden die beiden zwar des Öfteren gemeinsam gesichtet, doch Details über ihre Liebe gaben sie in Interviews nicht preis. Ende 2024 zeigten sich Paul und Gracie aber bei der Afterparty der "Gladiator II"-Premiere in Los Angeles total verliebt.

Getty Images Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere im November 2024

Getty Images Gracie Abrams im September 2023

