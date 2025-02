Gracie Abrams spricht offen über ihr Sexleben

Gracie Abrams (25) hat in einem Interview mit Cosmopolitan intime Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. Die Sängerin erzählte, dass sie erst seit Kurzem wirklich stolz auf ihr Sexleben sei. Der Moment, in dem sie sich am besten fühle, sei dann, wenn sie "am wenigsten performe". Für sie hänge das mit Beziehungen zusammen, in denen sie sich wirklich gesehen, respektiert und geliebt fühle. "Das ist auch noch recht neu für mich", fügte sie hinzu. Auf die Frage, was sie sexy mache, erklärte Gracie, sie fühle sich am stärksten, wenn sie körperlich fit sei, denn ihr Wohlbefinden hänge eng mit Bewegung zusammen.

Neben persönlichen Einblicken sprach Gracie über ihre anstehenden Pläne und offenbarte, den Valentinstag dieses Jahr in Paris zu verbringen, wo sie mit Produzent Aaron Dessner an neuer Musik arbeiten werde. In ihrem Privatleben scheint es ebenfalls gut zu laufen: Seit Sommer 2024 wird die Sängerin mit dem Schauspieler Paul Mescal (29) in Verbindung gebracht. Die beiden wurden mehrfach gemeinsam gesehen, unter anderem bei Pauls Premiere von "Gladiator II" in Los Angeles und später in New York, als Gracie ihr Debüt bei Saturday Night Live feierte. Ein Insider bestätigte gegenüber dem Magazin People: "Gracie und Paul sind ein echtes Paar. Sie sind immer in Kontakt und unterstützen sich gegenseitig."

Gracie gehört zu Hollywoods aufgehenden Stars und ist die Tochter des berühmten Filmemachers J.J. Abrams. Bekannt für ihre ehrlichen Songtexte, nutzt sie ihre Plattform, um persönliche Themen anzusprechen, was viele Fans an ihr schätzen. Paul wiederum feierte seinen Durchbruch mit der Serie "Normal People" und gilt seither als einer der gefragtesten jungen Schauspieler. Beide sind darauf bedacht, ihr Privatleben so gut wie möglich abzuschirmen, auch wenn sie sich gelegentlich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Gracie betonte in einem früheren Interview, wie wichtig es für sie sei, ihre Balance zwischen Karriere und privatem Glück zu finden.

Getty Images Paul Mescal bei der Premiere von "Gladiator II" in Dublin

Getty Images Gracie Abrams, Mai 2024

