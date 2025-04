Nach Herzinfarkt: Wiggles-Star Greg Page enthüllt neue Rolle

Greg Page (53), ehemaliger Sänger der berühmten Kinderband The Wiggles, meldet sich überraschend zurück auf der Bühne – und das in einer ganz neuen Rolle. Der Entertainer spielt den Präsidenten Roosevelt im Musical "Annie", das momentan in Sydney und Melbourne läuft. Nach seinem Rückzug aus der Band 2013 und einem beinahe tödlichen Herzinfarkt 2020 wagte er nun den Schritt zurück ins Rampenlicht, wenn auch auf einer anderen Bühne. Im Interview mit Canberra Times verriet Greg, dass die Arbeit im Theater eine ganz neue Herausforderung für ihn darstelle: "Es ist sehr anders als bei den Wiggles. Dort hatten wir Freiheiten, hier ist alles genau vorgegeben."

Doch der Weg zu seinem musikalischen Comeback war kein leichter. Seit Jahren kämpft Greg mit gesundheitlichen Herausforderungen, darunter einer chronischen Erkrankung, die zu Erschöpfung und Gleichgewichtsstörungen führt. 2020 sorgte er für Schlagzeilen, als er während eines Benefizkonzerts der Wiggles einen Herzinfarkt erlitt und reanimiert werden musste. Trotz dieses einschneidenden Erlebnisses empfindet er heute große Dankbarkeit für diejenigen, die damals sein Leben retteten. Im Gespräch mit The Weekend Australian erinnerte er sich an die dramatischen Minuten nach seinem Zusammenbruch: "Hätte damals niemand eingegriffen, wäre ich heute nicht mehr hier." Dennoch sagt Greg, er fühle sich heute fitter denn je.

Nichtsdestotrotz sei die Bühne für den Australier ein Ort mit gemischten Gefühlen. Während seiner Wiggles-Zeit sprach Greg in Interviews offen über Phasen der Einsamkeit und Selbstzweifel, die besonders zu Beginn seiner Karriere an ihm nagten. Er habe sich laut Herald Sun seinen Bandkollegen nicht öffnen können sowie gesundheitliche Probleme verborgen, was ihn zusätzlich belastete: "Wahrscheinlich habe ich in gewisser Weise dazu beigetragen, meine eigene einsame Umgebung zu schaffen, indem ich mich nicht mit meinen Problemen auseinandergesetzt habe." 2006 folgte sein Ausstieg aus der Band. 2012 kehrte er allerdings für einen kurzen Zeitraum zurück. Nun scheint Greg ein neues Kapitel aufzuschlagen: Statt mit Kinderliedern begeistert er jetzt mit schauspielerischem Talent auf der Theaterbühne und widmet sich einer Rolle, die ihn in ganz neuer Weise fordert.

Getty Images The Wiggles in Sydney 2012

