Das war ein absoluter Schock-Moment für die Musikgruppe The Wiggles. Das Kindermusik-Quartett war eines von zahlreichen australischen Bands, die mit einem Benefizkonzert ihre Heimat unterstützen wollten – in Australien herrschen aktuell verheerende Waldbrände, wegen denen bereits über eine Milliarde Tiere verstorben sind. Doch der Auftritt beim Bushfire Relief Konzert in Sydney nahm für einen der Sänger eine dramatische Wendung: Frontsänger Greg Page erlitt einen Herzinfarkt während seiner Performance!

Kurz vor Ende ihrer Show verließ Greg plötzlich die Bühne und brach zusammen. Sein Kollege Anthony Field erklärte im 9News-Interview den dramatischen Verlauf: "Er hatte keinen Puls mehr, er atmete nicht mehr." Zum Glück konnte dem gelben "Wiggle" sofort geholfen werden – er wurde von einer Krankenschwester aus dem Publikum defibrilliert und anschließend umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise überlebte Greg den Herzinfarkt, wie seine Bandmitglieder auf Twitter bestätigt haben.

Nur Stunden nach dem Vorfall schickten die Freunde des 48-Jährige bereits ein Gesundheits-Update aus der Klinik auf Twitter: Auf dem Bild liegt Greg an Schläuche angeschlossen im Krankenhausbett – zeigt sich allerdings optimistisch mit einem Lächeln. "Gregs Hauptanliegen ist jetzt, dass die Show heute Abend weitergeht. Tun wir es für Greg, indem wir die dringend benötigten Spenden sammeln", hieß es in dem Statement seiner Gesangstruppe.

