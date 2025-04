Eiskalt durchgezogen: Wigald Boning feiert 1.000. Badetag

Wigald Boning (58), der für seine außergewöhnlichen Ideen und Experimente bekannt ist, hat Grund zu feiern: Der Moderator hat seinen 1.000. Badetag in Folge erreicht! Auf Instagram teilte Wigald ein Video, das ihn zusammen mit seinem Kollegen Bernhard Hoëcker (55) in "Sibirien" – einem Naherholungsgebiet im Norden von Elmshorn – trotz der kühlen Frühlingstemperaturen beim Baden zeigt. Während Wigald das Eintauchen sichtlich genoss und fröhlich planschte, fiel Bernhard der Weg ins kühle Nass weitaus schwerer. Nach kurzem Zögern überwand er sich aber doch und tat einige kräftige Schwimmzüge.

Das eisige Ritual ist für Wigald längst zur Gewohnheit geworden. Ob Sommer oder Winter, er sucht täglich das kühle Nass – unabhängig von der Außentemperatur. Seine Community feierte den Entertainer auf Instagram mit zahlreichen Kommentaren. "Herzlichen Glückwunsch, Wigald, einfach bombastisch, das so lange durchzuhalten", schrieb ein begeisterter Fan. Auch Bernhard erhielt in der Kommentarspalte Anerkennung für seinen Mut, an der Seite seines Kollegen in das kalte Wasser zu steigen.

Wigald gilt als vielseitiger Entertainer, der die deutsche Unterhaltungslandschaft seit Jahrzehnten prägt. Bekannt wurde er in den 1990ern mit der Comedyshow "RTL Samstag Nacht" und dem Musikprojekt "Die Doofen", das mit "Mief! (Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke)" einen absurden, aber erfolgreichen Hit landete. Neben seiner erfolgreichen Bühnen- und Fernseharbeit widmet sich Wigald mit Vorliebe unkonventionellen Selbstexperimenten und extremen sportlichen Herausforderungen, darunter Marathons und Langstreckenläufe.

https://www.instagram.com/p/DHs86-bMFpj/ Wigald Boning und Bernhard Hoëcker im April 2025 in Elmshorn

Getty Images Wigald Boning, Komiker

