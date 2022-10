"Wer weiß denn sowas?" kehrt mit 25-Stunden-Marathon zurück

"Wer weiß denn sowas?" hat sich für die neue Staffel was Überraschendes einfallen lassen! Bereits im Februar vergangenen Jahres hatte die beliebte Quizshow einen großen Grund zum Feiern: Anlässlich des Jubiläums gab es eine Ausgabe der besonderen Art – gleich mehrere Promis stellten sich den kniffligen Fragen von Moderator Kai Pflaume (55). In zwei Wochen startet die Wissenssendung mit einem 25-Stunden-Marathon!

Aus einer Pressemeldung geht hervor, dass die Show mehr als 24 Stunden ohne jegliche Unterbrechung über die deutschen Bildschirme flimmern wird. Am Montag, den 24. Oktober, ist es schließlich so weit: Ab 18:00 Uhr bis 18:50 Uhr am Dienstag, den 25. Oktober, werden sich die beiden Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker (52) und Elton (51) mithilfe von prominenten Gästen duellieren. Die Zuschauer können sich das Spektakel in sechs Livesendungen im Ersten ansehen – das Finale findet live um 17.15 Uhr statt und wird ebenfalls in der ARD zu sehen sein.

Wer von den Stars gegeneinander antreten wird, ist bisher unklar. In der Jubiläumsedition rieten unter anderem Sänger Peter Maffay (73) und Schauspieler Christoph Maria Herbst (56). Auch Laura Wontorra (33) und TV-Star Senta Berger (81) wollten es bereits wissen und die stolze Summe von 50.000 Euro für einen guten Zweck erspielen.

ARD/Thomas Leidig Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

ARD / Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Getty Images Peter Maffay, Songwriter

