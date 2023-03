Papa-Glück: Wigald Boning ist zum fünften Mal Vater geworden

Wigald Boning (56) schwebt im Familienglück! Der TV-Moderator ist seit Januar 2018 glücklich mit der Opernsängerin Teresa Tièschky verheiratet. Bereits wenige Monate später kam ihr gemeinsamer Nachwuchs Theodor zur Welt – für den "Die Doofen"-Star bereits Sohn Nummer drei. Ein Jahr später folgte dann Töchterchen Mathilda. Nun teilt der Komiker freudige News: Wigald und Teresa haben wieder einen Sohn bekommen!

"Bin gestern zum fünften Mal Papa geworden", verkündete der 56-Jährige vor wenigen Stunden auf Twitter. Mutter und Kind seien wohlauf. In ihrer Instagram-Story teilte Teresa weitere Details: Oskar Boning wurde am 11. März 2023 um 05:15 Uhr geboren. Er sei "54 Zentimeter groß und 3.680 Gramm schwer". Nun scheint Wigald sich vorerst auf die Familie zu konzentrieren: "Ihr findet mich bis auf Weiteres hinterm Wickeltisch", kündigte er an.

Für den Neuzuwachs der Familie Boning gab es zur Feier des Tages auch einen Kuchen, den beide Eltern auf Social Media zeigten. Wigald teilte außerdem humorvoll seine Vorfreude auf Oskar und die Erfahrungen, die ihm bevorstehen: "Jetzt kann auch Sohn Oskar Sonne, Regen, Ameisenhaufen, Rollsplitt, Mozart, Dosenravioli, den ganzen grandiosen Klimbim kennenlernen."

Instagram / wigaldboning Patientenarmband von Wigald Bonings Sohn Oskar

Instagram / wigaldboning Eine Torte zum Geburtstag von Wigald Bonings Sohn Oskar

ActionPress Der Comedian Wigald Boning

