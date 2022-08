TV-Koch oder Stars: Wer hat "Grill den Henssler" gewonnen?

Auch heute stellte sich Steffen Henssler (49) wieder der Herausforderung! In seiner Koch-Competition Grill den Henssler hatte der TV-Koch in dieser Woche starke Konkurrenz: Neben Filip Pavlovic (28) und Wigald Boning (55) stand ihm heute Kim Fisher (53) gegenüber. In drei Runden und einer Reihe an Minispielen sammelten Titelverteidiger Steffen und die drei Promis fleißig Punkte – doch am Ende konnte nur ein Team gewinnen!

Auf der Open-Air-Bühne in Magdeburg kochte sich zunächst das Star-Team in Führung: Die Vorspeise-Ćevapčići von Filip konnten die Jury nämlich überzeugen. Beim indischen Hauptgericht lag Steffen hingegen vorne: Sein Daal und das Tandoori-Chicken aus dem Blumentopf kam besser an als das Konkurrenzgericht von Wigald. Entscheiden musste ein Beeren-Crumble gegen Kim. Die Sängerin erntete mit 30 Punkten zwar die Bestwertung, doch für den Sieg reichte das nicht: Mit einem 99:99 endete die Show unentschieden!

Damit verpasste Steffen den Hattrick: Die vergangenen zwei Shows konnte der Starkoch nämlich für sich entscheiden. Den dritten Sieg in Folge fuhr er heute zwar nicht ein, aber dank des Unentschiedens musste er auch keine Niederlage einstecken.

Laura Wontorra beim "Grill den Henssler"-Halloween-Special

Wigald Boning bei "Grill den Henssler"

Profi-Koch Steffen Henssler mit Schiene

