Schwerer ICE-Unfall: TV-Star Bernhard Hoëcker war an Bord

Bei einem schweren Zugunglück am Dienstag, bei dem ein ICE mit einem Lastwagen kollidierte, war auch TV-Star Bernhard Hoëcker (54) an Bord. Der Komiker, bekannt aus der beliebten ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas?, war gerade auf dem Weg zu Dreharbeiten in Hamburg, als der Unfall geschah. Glücklicherweise blieb er unverletzt, wie sein Management nun gegenüber der Bild bestätigte: "Ja, er war in dem Zug. Aber es geht ihm körperlich gut." Während der Vorfall mehrere Verletzte und einen Toten forderte, kam der Comedian mit dem Schrecken davon. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz in Niedersachsen.

Bei dem Unglück war ein Lastwagen in einen Bahnübergang geraten, wobei die Ladung – offenbar Bahnschienen – großflächig verteilt wurde. Die betroffene Strecke musste daraufhin gesperrt werden, was den Bahnverkehr beeinträchtigte. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn betonte jedoch, dass die Auswirkungen für Reisende im Fernverkehr vergleichsweise gering blieben. Der ICE-Verkehr wurde über andere Strecken umgeleitet, was lediglich zu geringen Verspätungen führte. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Erste Untersuchungen laufen, um die genauen Hintergründe zu klären.

Bernhard, der seit 2015 neben Elton (53) als Teamkapitän in der von Kai Pflaume (57) moderierten Quizshow auftritt, ist nicht nur für sein Improvisationstalent bekannt, sondern auch dafür, dass er regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reist. Der Bonner Comedian pendelt häufig zwischen Wohnort und Arbeitsstätten wie Hamburg, wo die beliebte Sendung der ARD produziert wird. Trotz dieses Schreckmoments wird er voraussichtlich bald wieder vor der Kamera stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bernhard Hoëcker, Komiker

Anzeige Anzeige

ARD Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

Anzeige