Mit zwei Damen: So lebt 70-jähriger Schauspieler Armin Rohde

Schauspieler Armin Rohde (70) feiert seinen 70. Geburtstag und kann auf eine herausragende Schauspielkarriere zurückblicken. Auch privat wird es bei ihm nicht langweilig. Seit 1995 ist er mit der Künstlerin Angela Schilling verheiratet, pflegt aber auch eine ebenso enge Beziehung zu der Schauspielerin Karen Böhne (61). Von einer offenen Beziehung möchte der Schauspieler nicht sprechen, vielmehr beschreibt Armin seine Verbindung mit den beiden Frauen als einen "sehr geschlossenen und liebevollen Familienverbund". So beschrieb es Armin zumindest im Jahr 2015 gegenüber Bild.

In seinen Beziehungen lege der Filmstar großen Wert auf Transparenz. Offenheit und gegenseitiges Vertrauen würden die Basis für dieses Familienmodell bilden. "Wenn man liebt, dann liebt man", sagte Armin einst im Gespräch mit dem Stern und fügte hinzu, dass diese Offenheit für alle Parteien gelten müsse. Beide Frauen beschrieb er gegenüber der Bild als "großartige Künstlerpersönlichkeiten", für deren Präsenz in seinem Leben er sehr dankbar sei. Kinder hat er allerdings weder mit Angela noch mit Karen – eine bewusste Entscheidung, wie er bereits 2012 verriet.

Heute ist Armin den meisten TV-Zuschauern durch seine Rollen in "Der gute Bulle", "Nachtschicht" oder "Ein Schnitzel für alle" bekannt. In über 30 Jahren im TV und auf der Bühne sind für Armin etliche Erfolge zusammengekommen: Er wurde mit der Goldenen Kamera, dem Bambi, dem Grimme-Preis und dem Deutschen Schauspielerpreis ausgezeichnet. Dass ihn sein 70. Geburtstag keineswegs einschüchtert, verriet Armin kürzlich in einem Interview. "Der Fünfzigste hat mich nicht eingeschüchtert, beim Sechzigsten habe ich gedacht, das klingt jetzt doch ziemlich erwachsen. Bei 70 gibt's kein Vertun mehr – das ist mehr als erwachsen", meinte er gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Getty Images Armin Rohde, Schauspieler

Getty Images Armin Rohde, 2017

