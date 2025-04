Armin Rohde hat Pläne für ein selbstbestimmtes Lebensende

Armin Rohde (70) hat in einem Interview überraschend offene Worte über das Leben und den Tod gefunden. Im Gespräch mit Bild erklärte der Schauspieler, dass er sich intensiv auf das Lebensende vorbereite, was für ihn auch bedeute, jetzt bereits Medikamente zu sammeln. Er betonte: "Ich möchte nicht irgendwo auf dem Gang liegen und auf den Pfleger warten, der mich zum Essen schiebt. Wenn ich merke, dass ich in diesen Zustand gerate, hoffe ich, dass ich noch fit genug bin, mich aus eigener Kraft zu verabschieden." Armin wolle – wenn es so weit ist – selbstbestimmt aus dem Leben scheiden, weshalb ihm das Recht auf eine freie Entscheidung diesbezüglich besonders wichtig sei.

Auch, um diesen Plan eines Tages möglichst gesetzeskonform umsetzen zu können, wünsche sich Armin eine klare juristische Regelung für den Umgang mit solchen Themen, insbesondere für todkranke Menschen. Er erklärte, dass er den Tod mittlerweile bewusst als Teil des Lebens akzeptiert habe. "Wir sind nun mal endliche Wesen", sagte er und unterstrich, dass er der Grauzone, in der dieses Thema juristisch angesiedelt sei, kritisch gegenüberstehe. Persönlich habe Armin längst keine Angst mehr vor dem Sterben: Regelmäßige Besuche auf dem Friedhof und die intensive Auseinandersetzung mit dem Tod würden den gelernten Maler und Lackierer sogar beruhigen, wie er im Gespräch mit dem Magazin hervorhob.

Armin, der mit bürgerlichem Namen Armin Kurt Rohde-Baron von Schilling heißt, steht bereits seit den 1980er-Jahren erfolgreich vor der Kamera: Er spielte sowohl in Krimis als auch in Komödien und Dramen mit, wobei er oft als taffer, aber auch tiefgründiger Charakter zu sehen war. Zu seinen bekanntesten Darstellungen zählen Rollen in Filmen wie "Der Tunnel", "Das Experiment" und "Männersache". In TV-Serien wie Tatort und "Der letzte Bulle" war er ebenfalls regelmäßig zu sehen. Privat lebt der Schauspieler seit fast drei Jahrzehnten in einer besonderen familiären Konstellation: Mit seiner Ehefrau Angela ist der gebürtige Gladbecker seit 1995 glücklich verheiratet, führt aber ebenso eine enge emotionale Verbindung zu der Schauspielerin Karen Böhne (61).

Getty Images Schauspieler Armin Rohde

Getty Images Armin Rohde, Schauspieler