Ehemaliger NFL-Star Dean Wells ist mit 54 Jahren verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Football-Welt: Dean Wells, ein ehemaliger NFL-Star und Ex-Linebacker der Carolina Panthers ist im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Er verlor bereits am 3. April sein Leben, nachdem er fast drei Jahre gegen eine Krebserkrankung gekämpft hatte. Die tragische Nachricht über seinen Tod wurde laut E! News von den Pressesprechern seines ehemaligen Teams der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Im Jahr 2023 wurde bei Dean eine akute lymphoblastische Leukämie diagnostiziert. Der ehemalige Profisportler begann umgehend mit einer Chemotherapie. Zunächst schien die Behandlung gut anzuschlagen. Nach monatelanger Behandlung erhielt er gute Nachrichten: Sein Krebs ging in Remission. Im Herbst vergangenen Jahres erlitt der Mitte 50-Jährige aber einen Rückschlag: Die Krankheit kehrte zurück. 2024 äußerte Dean sich öffentlich zu seiner Erkrankung und teilte gegenüber des Kentucky-Sportmagazins KSR mit: "Das liegt in den Händen der Ärzte und es liegt in Gottes Händen."

Deans Karriere begann im Jahr 1993. Er wurde direkt nach seiner erfolgreichen College-Football-Karriere an der University of Kentucky von den Seattle Seahawks angeworben. Fünf Saisons spielte er bei den Seahawks, bevor er zu den Carolina Panthers wechselte. Nach drei Saisons mit dem Team zog er sich im Jahr 2001 ganz aus dem Sport zurück.

Getty Images Dean Wells, Spieler der Carolina Panthers

Getty Images Dean Wells, November 1999

