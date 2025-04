Livia Mia: So kam Roxy Zinger auf den Namen ihrer Tochter

Roxy Zinger könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein: Die TV-Bekanntheit wurde vor wenigen Tagen erneut Mama. Auch den Namen ihrer Tochter hat sie bereits verraten: Livia Mia. Promiflash hat bei der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin nachgehakt, wie sie und ihr Partner Andreas auf den Namen gekommen sind. "Livia Mia war eine relativ spontane Idee", gibt sie zu. Mia habe zuerst festgestanden, erschien den beiden aber dann doch zu gewöhnlich. "Und Livia kam ganz spontan in Kombi mit Mia", plaudert sie weiter aus und schwärmt: "Wir sind sehr glücklich mit der Namenswahl, weil es doch nicht alltäglich ist und Livia passt auch zu unserem Sohn Liam."

Kürzlich durfte Liam dann auch endlich seine kleine Schwester kennenlernen. In ihrer Instagram-Story postete Roxy ein niedliches Familienfoto der vier. Dazu schrieb sie: "Liam hat heute zum ersten Mal seine Schwester getroffen. Ohne Spaß, Leute, ich trage heute so viele Glücksgefühle und Liebe in mir." Dabei machte sie auch deutlich, wie überglücklich sie derzeit ist: "Ich bin endlich komplett, vollständig und da, wo meine Seele hinwollte. Ich liebe meine Familie."

Gegenüber Promiflash verriet die Reality-TV-Darstellerin kürzlich auch einige Details zur Geburt. "Bei der ersten Geburt war es eine spontane Geburt, passend zum normalen Datum. Dieses Mal hatte ich einen Kaiserschnitt – und das zwei Wochen früher als der Geburtstermin", erklärte sie und betonte, dass sie zum Ende ihrer Schwangerschaft mit gesundheitlichen Problemen gekämpft habe: "Auch die Ärzte empfanden es als ratsam, die kleine Livia in der 39. Schwangerschaftswoche zu holen."

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas, 2024

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas, 2024

