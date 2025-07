Geheime Liebe? Sie soll die neue Frau an Cros Seite sein

Schon seit Monaten halten sich die Spekulationen hartnäckig, dass Rapper Cro (35) eine neue Frau an seiner Seite hat. Inzwischen haben seine Fans kaum mehr Zweifel daran, dass Carlo Waibel, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, sein Herz vergeben hat. Leslie Malso soll seine Auserwählte heißen, ein Model, Soziologiestudentin und Künstlerin. Aufmerksamen Followern ist seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt Ende vergangenen Jahres nicht entgangen, dass die Blondine immer wieder Instagram-Beiträge aus Bali, Cros Wahlheimat, teilt. Zudem markiert sie den Rapper auch immer öfter in ihren Storys.

Ist ihre Liebe etwa ein offenes Geheimnis? Der 35-Jährige ist dafür bekannt, sein Privatleben stets aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht, meidet der Baden-Württemberger das Rampenlicht. Er lebt zurückgezogen auf der indonesischen Insel und versteckt sein Gesicht stets hinter einer Maske. Die hübsche Blondine hingegen zeigte öffentlich ihr Gesicht, als sie den "ALLES DOPE"-Interpreten im Dezember 2024 zu einem Konzert in Nürnberg begleitete. Damals blieb sie den Fans auch wegen einer liebevollen Geste in Erinnerung: Eine große Fellkapuze, mit der Cro sein Gesicht verdeckte, drohte zu verrutschen, während sie Arm in Arm an einer Reihe von Konzertbesuchern entlangliefen. Bevor das passieren konnte, rückte Leslie ihm die Kapuze geistesgegenwärtig zurecht und verhinderte damit, dass man sein Gesicht sehen konnte.

Ein offizielles Beziehungsstatement der beiden gab es bislang noch nicht. Ob es jemals kommen wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist aber auch genau das Geheimnisvolle an Cro das Erfolgsrezept des Rappers. Schon 2009 begann Carlo Musik zu veröffentlichen. Im Jahr 2011 schaffte er mit "Easy" den Durchbruch und sichert sich seitdem nicht nur mit jedem neuen Album ein paar Chart-Plätze – zahlreiche seiner Songs haben inzwischen den Kultstatus erreicht. Seine Bodenständigkeit scheint er trotz allem aber nie verloren zu haben. Erst Anfang dieses Jahres stellte er diese unter Beweis, als er nach einem Fan-Fauxpas von Musikerkollegen Culcha Candela die Wogen glättete.

Andreas Rentz/Getty Images Cro auf der 1Live-Krone 2017

Instagram / lucidleslie Leslie Malso, Model

TikTok / mira_tzi Cro und eine blonde Frau, Dezember 2024 in Nürnberg

