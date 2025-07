"Rust": Alec Baldwins Klage gegen Staatsanwälte abgewiesen

Nach dem Prozess um den tödlichen Unfall am Filmset von "Rust" reichte Alec Baldwin (67) eine Zivilklage gegen die zuständige Staatsanwaltschaft ein. Doch die scheint jetzt im Sande zu verlaufen. Aus Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, geht hervor, dass die Klage nun wegen fehlender Aktivität abgewiesen wurde. Weder der Schauspieler noch seine juristischen Vertreter hätten in den vergangenen Monaten "bedeutende Maßnahmen" ergriffen. Normalerweise muss bei einer solchen Klage binnen 180 Tagen gehandelt werden, so das Gericht. Laut der Richterin des New Mexico Civil Rights Act habe Alec nun aber 30 Tage Zeit, um seine Klage wieder aufzunehmen.

Die Klage reichte Alec im Januar dieses Jahres ein, nachdem sein Prozess wegen fahrlässiger Tötung eingestellt wurde. Er richtete sich dabei an die Staatsanwälte, die Beamten des First Judicial District Attorney, die Behörden des Santa Fe County Sheriff's Office und den Santa Fe County Board of County Commissioners. Als Vorwürfe wurden "böswilliger Missbrauch des Verfahrens, vorsätzliche Vernichtung von Beweisen, Verleumdung und Verletzung des New Mexico Civil Rights Act" genannt. Laut Alec waren die Beteiligten davon besessen, ihn für den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) verantwortlich zu machen und zu verurteilen – und das aus "falschen Gründen und um jeden Preis".

Der Unfall während der Dreharbeiten des Westerns "Rust" ging 2021 um die Welt. Ein Schuss löste sich aus der Requisitenwaffe von Alec und traf neben Halyna auch den Regisseur Joel Souza (52). Während Joel schwer verletzt wurde, verlor Halyna ihr Leben. Schuldzuweisungen gab es nach dem Vorfall eine Menge: Im Fokus der Öffentlichkeit stand Alec als Hauptdarsteller und Produzent des Films – es gab aber auch Vorwürfe gegen die zuständige Waffenmeisterin. Während diese verurteilt wurde, wurde das Verfahren gegen den Hollywoodstar im Juli 2024 eingestellt, weil der Verteidigung angeblich vorsätzlich Beweismaterial vorenthalten wurde. Damit kann auch keine weitere Klage mehr gegen Alec erhoben werden. Wie sehr die Beschuldigungen und der Unfall ihn bis heute noch beschäftigen, erklärte er dem Magazin im Februar: "Ich konnte nicht einfach in einen anderen Raum gehen und weinen, weil ich für meine Familie da sein musste."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin während seines Gerichtsprozesses im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Halyna Hutchins beim SAGindie Sundance Filmmakers Reception, 2019