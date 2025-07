Travis Kelce spielt Streitschlichter im NFL-Trainingslager

Im Trainingslager der Kansas City Chiefs kam es am 29. Juli zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Spielern Josh Simmons und Ashton Gillotte. Der Streit entbrannte während eines Laufspiels auf dem Feld und eskalierte, als der 22-jährige Josh einen Faustschlag austeilte, nachdem Ashton sein Trikot festgehalten hatte. Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen, wie Travis Kelce (35) – einer der erfahrensten Spieler im Team – schnell eingriff, um die beiden Streithähne auseinanderzubringen. Auch Cheftrainer Andy Reid war vor Ort und wirkte sichtlich enttäuscht über den hitzigen Zwischenfall.

Streitigkeiten im Trainingscamp sind in der NFL zu dieser Jahreszeit keine Seltenheit – doch Travis' schnelles Eingreifen unterstreicht seine Führungsqualitäten. Nach einer schwierigen vergangenen Saison, in der die Chiefs den Super Bowl gegen die Eagles verloren, hatte der erfahrene Tight End öffentlich eingeräumt, nicht der Leader gewesen zu sein, den sein Team gebraucht hätte. Umso entschlossener wirkt er nun, in der neuen Saison mehr Verantwortung zu übernehmen. Bereits in der Offseason hatte der Starspieler angekündigt, sich körperlich in Topform bringen zu wollen – und berichtete, er habe ganze 11 Kilogramm abgenommen, um schneller und agiler auf dem Feld zu sein.

Doch Travis sorgt zum Saisonstart nicht nur sportlich, sondern auch optisch für Aufsehen: Mit einem neuen Look zieht er die Blicke auf sich. Fans und Teamkollegen zeigten sich begeistert von dem frischen Buzz Cut, den er kürzlich auf dem Spielfeld präsentierte. Auf den Instagram-Bildern des Teams wirkt der Footballstar bestens gelaunt, lächelnd und hochmotiviert für die bevorstehenden Herausforderungen. Die äußerliche Veränderung scheint jedoch nur der Auftakt einer umfassenderen Neuausrichtung zu sein – denn Travis macht deutlich: Sein Fokus liegt jetzt klar auf Teamführung und sportlichem Erfolg.

Getty Images Travis Kelce bei den der American Century Championship 2025 in Stateline

Getty Images Travis Kelce, Februar 2025

Getty Images Travis Kelce nach dem Super Bowl, Februar 2025