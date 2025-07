Urteil falsch? Diddy fordert Freispruch oder neuen Prozess

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), sorgt nun erneut für Schlagzeilen in einem seiner brisantesten Rechtsfälle. Der Rapper hat laut neuesten Dokumenten, die TMZ vorliegen, einen Antrag gestellt, um seine Verurteilung in zwei Anklagepunkten des sogenannten "Mann Act" aufheben zu lassen oder zumindest einen neuen Prozess einzufordern. Das Gesetz bezieht sich auf den Transport von Personen über Staatsgrenzen für sexuelle Zwecke. Diddys Verteidigung argumentiert, dass der Rapper weder von Prostitution profitierte noch sexuellen Kontakt zu den Betroffenen hatte oder die Reisen der beteiligten Sexarbeiter organisierte. Die Vorwürfe betreffen stattdessen seine Rolle als Zuschauer und Filmer der skandalösen "Freak-off"-Partys.

Im Lauf des ursprünglichen Prozesses sagten laut TMZ weder Sexarbeiter noch Diddys Ex-Partnerin Cassie Ventura (38) oder eine weitere anonyme Zeugin aus, dass Diddy selbst am Geschehen teilnahm. Vielmehr sei es den Zeugen zufolge üblich gewesen, dass die Frauen die Organisation der Treffen und auch die Bezahlung der männlichen Sexarbeiter übernahmen, wobei diese einvernehmlich handelten. Als weiteren Punkt führt das Verteidigungsteam an, dass das voyeuristische Verhalten des Musikers keinen strafbaren Tatbestand erfülle. In einem weiteren Schritt argumentiert die Verteidigung, dass es sich bei den Aktivitäten um einvernehmliches Handeln handelte und sie sogar als geschützte Produktion von Amateurpornografie unter dem Schutz des Ersten Verfassungszusatzes der USA stünden.

Im Hintergrund steht eine mögliche Unterstützung durch US-Präsident Donald Trump (79), der Diddy Berichten zufolge bereits im Zusammenhang mit einem Begnadigungsgesuch im Blick hat. Der Musiker ist bekannt für sein weitreichendes Netzwerk in Politik und Entertainment, das er nun aktivieren könnte. Privat führte Sean über die Jahre ein schillerndes Leben, und seine Rolle als Vater von sieben Kindern steht häufig im Fokus seiner öffentlichen Persona. Noch bleibt offen, ob ihn die juristische Auseinandersetzung langfristig Karriere und Ruf kosten wird – oder ob seine juristische Offensive Erfolg hat.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007