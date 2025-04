Nach Angriff: Guido Burgstaller könnte bald wieder fit sein

Guido Burgstaller (35), der Stürmer von Rapid Wien, steht knapp vier Monate nach einer brutalen Attacke auf ihn vor einem überraschenden Comeback. Er wurde im Dezember vor einer Wiener Diskothek von einem 23-jährigen Angreifer zu Boden geschlagen, wodurch er sich eine schwere Kopfverletzung zuzog. Nun flog Guido mit seinem Team nach Stockholm, wo am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Djurgårdens IF stattfindet. Der österreichische Nationalspieler könnte dort erstmals wieder Teil des Kaders am Spieltag sein, wie OE24 berichtet.

Zugetragen hatte sich der Vorfall während eines nächtlichen Streits vor einer Diskothek in der Wiener Innenstadt. Laut Berichten war Guido schlichtend eingeschritten, als ihn ein 23-jähriger Mann niederstreckte. Der Faustschlag soll so heftig gewesen sein, dass er sich beim Aufprall auf den Boden einen Schädelbruch zuzog. In den Wochen nach der Attacke war Guidos Zukunft im Profifußball unsicher, doch seine Genesung machte offenbar große Fortschritte. Trainer Robert Klauß erklärte: "Wir entscheiden je nach Spielverlauf, ob es sinnvoll ist, ihn einzuwechseln."

Guido, der aus Kärnten stammt, gehört zu den bekanntesten Fußballern Österreichs. Seine Karriere führte ihn unter anderem in die deutsche Bundesliga, wo er für Vereine wie Schalke 04 und den FC St. Pauli spielte, bevor er 2022 zu Rapid Wien zurückkehrte. Insgesamt absolvierte er mehr als 200 Spiele für den österreichischen Rekordmeister. Vor seiner Verletzung galt der Angreifer als eine der wichtigsten Stützen des Teams. Fans feiern nicht nur seine sportlichen Höchstleistungen, sondern auch seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit. "Burgi", wie er liebevoll genannt wird, betont in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Familie und seiner Mannschaftskollegen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Burgstaller, Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Burgstaller, österreichischer Fußballer

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Guido Burgstaller nach seiner schweren Verletzung so schnell ein Comeback plant? Wahnsinnig beeindruckend! Respekt für so viel Kampfgeist. Mutig, aber ich hoffe, er nimmt sich genug Zeit für die Genesung. Ergebnis anzeigen