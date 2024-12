Guido Burgstaller wird nach Angriff wieder gesund werden

Guido Burgstaller (35), der ehemalige Kapitän von Rapid Wien, hat bei einem tragischen Vorfall in der Wiener Innenstadt eine schwere Verletzung erlitten. Der Stürmer zog sich in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Schädelbasisbruch zu, als er nach einem Schlag eines bislang Unbekannten unglücklich stürzte. Momentan liegt der Profisportler noch im Krankenhaus, doch erste Informationen des Newsportals Kurier sorgen für Erleichterung: Trotz der schweren Blessuren soll er voraussichtlich vollständig genesen und keine bleibenden Schäden davontragen.

Das Ausmaß der Verletzung war zunächst unklar, und auch eine geplante Befragung des Kickers durch die Polizei war bis Dienstagvormittag nicht möglich. Doch nun gibt es zumindest eine Nachricht, die etwas Hoffnung bietet. Allerdings leide der Fußballer weiterhin unter starken Kopfschmerzen, und wie lange die Genesung letztlich dauern wird, bleibt ungewiss. Ein mögliches Comeback auf dem Platz ist ebenfalls fraglich – der Spieler plante nämlich ohnehin, seine Profikarriere nach dem Ende der laufenden Saison an den Nagel zu hängen.

Mit gerade einmal 35 Jahren hat Guido bereits eine facettenreiche Karriere hinter sich. Neben verschiedenen österreichischen Vereinen spielte er auch für Cardiff City, den 1. FC Nürnberg, den FC Schalke 04 und den FC St. Pauli. In der Saison 2022/23 kehrte er in sein Heimatland Österreich zurück und kickt seither wieder für Rapid Wien. Darüber hinaus hat er auch schon für die österreichische Nationalmannschaft auf dem Rasen gestanden – insgesamt 15 Mal in den verschiedensten Altersklassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Burgstaller, Mittelstürmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Burgstaller, österreichischer Fußballer

Anzeige Anzeige