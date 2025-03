Guido Burgstaller äußert sich erstmals zu brutalem Angriff

Guido Burgstaller (35) hat sich zum ersten Mal öffentlich über den brutalen Vorfall geäußert, der sich vor drei Monaten in Wien ereignete. Der ehemalige Bundesligaspieler wurde Mitte Dezember vor der Diskothek "Volksgarten" von einem 23-jährigen Mann heftig attackiert. Dabei erlitt der Österreicher einen Schädelbasisbruch. Auslöser des Streits sollen Sticheleien des Angreifers über den Dialekt von Burgstallers Begleitung gewesen sein. Die Situation eskalierte, als der Mann dem Ex-Schalker unvermittelt ins Gesicht schlug. Im Interview mit der Kronen Zeitung beschreibt Guido seine Erinnerungslücken: "Vom Abend davor weiß ich alles, vom Unfall nichts, dann kann ich mich erst wieder erinnern, als ich im Spital aufgewacht bin."

Die gesundheitlichen Folgen des Angriffs plagen Guido bis heute. Wie er im Gespräch erklärte, habe er unter anderem auf einem Ohr dauerhaft an Hörvermögen eingebüßt. "Auf dem linken Ohr höre ich um einige Prozent schlechter – das kann ich akzeptieren", so der Sportler. Trotz der bleibenden Schäden zeigt er sich dankbar: "Es ist ein Wunder, dass ich jetzt so dasitze." Seinen Weg zurück ins Training habe er bereits vorsichtig begonnen. Laufen und Radfahren seien möglich, doch Belastungen wie Kopfbälle oder Erschütterungen seien für ihn weiterhin riskant. Um die Narbenbildung im Gehirn nicht zu gefährden, müsse er besonders vorsichtig agieren und plane daher, vorerst einen Kopfschutz zu tragen.

Die Fußballkarriere von Guido steht nach der Prügelattacke vor dem Aus: Sein Vertrag bei Rapid Wien läuft noch bis Juni 2025, allerdings ist eine Verlängerung aufgrund der schweren Verletzung unwahrscheinlich. Auf den Platz wolle der Kicker dennoch wieder zurückkehren. "Das ist mein Ehrgeiz. Ich will nicht nur einmal in der 85. Minute eingewechselt werden, winken und dann aufhören. Ich hoffe, dass ich schnell fit werde, dann gilt das Leistungsprinzip. Ich bin überzeugt, dass ich Rapid noch helfen kann", betonte er gegenüber dem Blatt.

Getty Images Guido Burgstaller, November 2024

Getty Images Guido Burgstaller, Fußballprofi

