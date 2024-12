Verdächtiger stellt sich nach Angriff auf Guido Burgstaller

Fußballprofi Guido Burgstaller wurde am vergangenen Wochenende Opfer einer brutalen Attacke – ein Mann schlug ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Am Dienstagabend hat sich nun der mutmaßliche Täter bei der Wiener Polizei gestellt. Wie Kurier berichtet, habe der 23-jährige Mann die Aussage verweigert und sei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht worden. Laut der Landespolizeidirektion Wien haben sich das Opfer und der Täter nicht gekannt. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nicht klar – sie soll allerdings keinerlei Bezug zum Fußball gehabt haben.

Der 35-jährige Fußballer hatte sich am Samstagabend mit einer Begleiterin in der Stadt vor einem Klub aufgehalten, als der Angreifer zunächst das Gespräch mit der Frau suchte und Guido (35) dann plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Dabei hatte der Sportler seine Hände in den Hosentaschen und war nach eigenen Angaben völlig wehrlos. Der Schlag führte zu schweren Verletzungen: Der Mittelstürmer erlitt einen Schädelbasisbruch und wird noch immer im Krankenhaus behandelt.

Wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss, ist unklar – von seinen Verletzungen wird er sich laut Kurier aber voraussichtlich vollständig erholen können. Bleibende Schäden soll er wohl keine tragen. Guido, der in seinem Heimatland Österreich als Publikumsliebling gilt, hat eine erfolgreiche Karriere im Profifußball hinter sich. Vor allem seine Zeit in der deutschen Bundesliga, unter anderem beim FC Schalke 04, brachte ihm viele Fans ein. Seit seiner Rückkehr nach Österreich spielt er für den SK Rapid als Stürmer.

Getty Images Guido Burgstaller, Fußballprofi

