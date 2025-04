Maria Höfl-Riesch feiert Pärchendebüt mit ihrem Johann

Maria Höfl-Riesch (40), die frühere Ski-Olympiasiegerin, ist frisch verliebt und präsentierte sich nun erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf. Bei den Spa Awards 2025 im Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg in Königswinter zeigte sich das Paar Seite an Seite und wirkte auf den Fotos, die RTL vorliegen, dabei sichtlich harmonisch. Zusammen mit prominenten Gästen wie der Box-Weltmeisterin Regina Halmich (48) und dem Starkoch Johann Lafer (67) genossen die beiden das Event. "Alles bestens, ja", antwortete Maria lächelnd auf die Frage von RTL, ob sie derzeit glücklich sei.

Wie Maria erklärte, entwickelte sich die Beziehung aus einer langjährigen Freundschaft. Es sei "ein Prozess" gewesen – es habe keinen bestimmten Moment gegeben, an dem einer den ersten Schritt gemacht habe. Nach der überraschenden Trennung von ihrem Ehemann Marcus Höfl im August 2024 sei sie zunächst viel allein gewesen. In dieser Zeit sei sie allein auf der MS Europa 2 gewesen, wo Johann als General Manager arbeitet. Und dort scheinen sich dann die Gefühle zwischen den beiden vertieft zu haben. Doch nicht immer kann das nun verliebte Paar Zeit miteinander verbringen: Wegen seines Jobs auf See war Johann zuletzt dreieinhalb Monate unterwegs. "Bin ich froh, dass er wieder da ist", so die 39-Jährige.

Über Maria und Johann wurde vor ihrem offiziellen Pärchendebüt lange gemunkelt. Bereits vor drei Monaten machte die Ex-Sportlerin bei der Weißwurstparty im Stanglwirt Schlagzeilen, als sie mit ihrer Dirndlschleife ein deutliches Zeichen setzte. Sie trug sie auf der rechten Seite – ein traditionelles Symbol dafür, dass sie wieder vergeben ist. "Das hat schon seine Bedeutung", sagte sie damals in einem Gespräch mit Gala und bestätigte damit die Gerüchte um eine neue Liebe. Bereits zuvor war Maria mit Johann auf Veranstaltungen wie der After-Show-Party der Bambi-Verleihung gesichtet worden, doch hatte sich nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern wollen.

Getty Images Maria Höfl-Riesch, September 2024

Getty Images Maria Höfl-Riesch, Ex-Skiläuferin

