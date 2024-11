Ex-Ski-Star Maria Höfl-Riesch bleibt nach Ehe-Aus positiv

Kurz vor ihrem 40. Geburtstag zieht die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch eine persönliche Bilanz und spricht offen über ihre Trennung von Noch-Ehemann Marcus Höfl. Im August dieses Jahres endete ihre Ehe mit dem Sportmanager nach 13 gemeinsamen Jahren. Gegenüber Gala erzählt Maria (39), dass die Vierzig ein neues Jahrzehnt markiere und für sie als Single eine neue Lebenssituation bedeute: "Ich empfinde das fast wie einen kleinen Neustart."

Maria gab zu, dass die Trennung von Marcus schmerzhaft war, sie jedoch froh darüber sei, dass sie weiterhin gut miteinander auskommen würden und ihre Beziehung in eine Freundschaft umwandeln konnten. Wie besonders ihre Beziehung war, betont sie in dem Interview: "Die ganz große Liebe hatte ich mit ihm. Ich glaube auch nicht, dass ich noch mal etwas Ähnliches erleben werde." Dennoch blicke sie nach vorn und möchte sich auf die Zukunft konzentrieren. Ein Liebescomeback schließe sie momentan aber aus: "Wir haben unsere Liebe ja nicht leichtfertig weggeschmissen, sondern um sie gekämpft. Die letzten zwei Jahre waren nicht mehr so wie es sein sollte."

Vor drei Monaten hatten Maria und Marcus ihre Trennung mit einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt gegeben: "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen." Sie verrieten, dass sich ihre Leben in unterschiedliche Richtungen entwickelt hätten. Das Paar versicherte jedoch, dass sie sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben würden.

Getty Images Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl im Februar 2024

Instagram / mariahoeflriesch Marcus Höfl und Maria Höfl-Riesch im August 2024

