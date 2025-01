Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl sind offiziell geschieden

Das ging fix: Maria Höfl-Riesch (40) und Marcus Höfl sollen nun offiziell geschieden sein. Erst vor fünf Monaten war bekannt geworden, dass die Ski-Legende und der Sportmanager getrennt sind. Laut Bild trafen sich Maria und Marcus am vergangenen Donnerstag zum gemeinsamen Lunch in einem Restaurant in Kitzbühel. Mit vollen Mägen ging es für die Ex-Partner zum Bezirksgericht – und nach knapp einer halben Stunde war die Scheidung beschlossene Sache. Selbst der zuständige Richter habe bestätigt, dass er eine so friedliche Scheidung selten zu Gesicht bekomme. Maria und Marcus' Ehe hielt 13 Jahre.

Dass die Scheidung so problemlos über die Bühne ging, liegt vermutlich daran, dass das Ex-Paar keine gemeinsamen Kinder hat. Zudem sollen die beiden trotz der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben. Im August des vergangenen Jahres wurde das Ehe-Aus von Maria und Marcus bekannt. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram erklärten die Ex-Partner: "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns entschieden, in Zukunft private Wege zu gehen." Man habe sich als Paar über die Jahre auseinandergelebt – böses Blut gebe es zwischen den beiden nicht.

Im September kamen Gerüchte auf, dass Maria wieder vergeben sein könnte. Beim Oktoberfest trug sie nämlich die Dirndl-Schleife auf der rechten Seite – ein Zeichen für eine vergebene Frau. Im Interview mit RTL klärte die Sportlerin jedoch schnell auf, dass an den Liebesspekulationen nichts dran sei. "Ich habe sie aus Gewohnheit rechts gebunden", erklärte sie lachend und fügte hinzu: "Auf der Wiesn ist es manchmal besser, man wird nicht angeflirtet."

Instagram / mariahoeflriesch Marcus Höfl und Maria Höfl-Riesch im August 2024

Instagram / mariahoeflriesch Maria Höfl-Riesch im September 2024

