Nach Trennung: Maria Höfl-Riesch ist mit Ex Marcus auf Event

Es ist der erste öffentliche Auftritt der Ex-Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch (39) nach der Trennung ihres Noch-Ehemannes – und ihre Begleitung ist niemand Geringeres als ihr Ex Marcus Höfl. Wie Bunte berichtet, ist das Ex-Paar gemeinsam bei den "Sportbild Awards 2024" aufgetreten. Auf dem roten Teppich posierten sie Seite an Seite für die Fotografen und legten gemeinsam einen starken Auftritt hin. Auch später am Abend wirkten die Sportlerin und der Sportmanager sehr harmonisch miteinander. Vor drei Wochen hatten die beiden ihre Trennung in den sozialen Medien bekannt gegeben – doch sie scheinen sich dennoch gut zu verstehen.

Dass die 39-Jährige mit ihrem Ex-Partner im Guten auseinandergehen möchte, erklärte sie bereits in ihrem Trennungsstatement vor Wochen auf Instagram. "Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben", schrieb Maria nach 13 Jahren Ehe. In Zukunft soll Marcus ebenfalls ihr Manager bleiben, wie das Magazin weiter berichtet.

Maria und Marcus waren seit 2010 ein Paar – sie lernten sich auf beruflicher Ebene kennen und schließlich auch lieben. Nur rund ein Jahr später gab sie dem Sportmanager das Jawort. Marcus stand seiner Frau immer zur Seite – auch bei ihrem Rücktritt als Ski-Rennläuferin im Jahr 2014. Laut Bild-Informationen soll es bereits 2018 bei dem Paar gekriselt haben. Nach über 13 Ehejahren gaben sie dann schließlich ihre Trennung bekannt.

Instagram / mariahoeflriesch Marcus Höfl und Maria Höfl-Riesch im August 2024

Getty Images Maria Hoefl-Riesch und Marcus Hoefl im April 2015

Wie findet ihr es, dass die beiden trotz Trennung noch gemeinsam zu Veranstaltungen gehen?



