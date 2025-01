War Maria Höfl-Riesch mit neuem Partner auf Kreuzfahrt?

Urlaub in der Südsee – und vielleicht das nächste Kapitel einer neuen Liebe? Maria Höfl-Riesch (40) genoss ihre Auszeit auf den malerischen Fidschi-Inseln und versorgte ihre Fans auf Instagram dabei mit sonnigen Schnappschüssen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Susanne verbrachte die ehemalige Skirennläuferin vier Wochen auf dem Luxuskreuzfahrtschiff MS Europa II. Aber nicht nur Marias sexy Bikinibilder sorgten für Gesprächsstoff. Bereits im November wurde von einem besonderen Mann in ihrem Leben berichtet: Johann Schrempf, dem General Manager der MS Europa II. Bei der Bambi-After-Show-Party in München wurden die beiden turtelnd gesichtet – und nun postete die Sportlerin fröhlich Aufnahmen von genau diesem Schiff.

Erst Anfang Januar ließ sich Maria einvernehmlich von ihrem Ex-Mann Marcus Höfl scheiden. Ohne Kinder und finanzielle Streitigkeiten verlief die Trennung bemerkenswert harmonisch. Ob Johann der Grund für ihr strahlendes Lächeln ist? Gemeinsame Bekannte sind zumindest überzeugt, wie sie gegenüber Bild verrieten: "Johann ist ein großartiger Mensch. Zwischen ihm und Maria passt es einfach perfekt." Die Ex-Athletin planschte also nicht nur im kristallklaren Wasser, sondern scheint auch voller Schwung in einen neuen Lebensabschnitt einzutauchen.

Maria nimmt den Neustart in ihrem Leben mit bemerkenswerter Offenheit an. Im November sprach sie mit Gala über die Trennung von Marcus, die nach 13 Jahren Ehe einen Wendepunkt in ihrem Leben markierte. "Die Vierzig ist für mich wie ein kleiner Neustart", erklärte sie kurz vor ihrem Geburtstag und gab zu, dass die Trennung zwar nicht leicht war, sie aber froh darüber sei, dass beide inzwischen eine Freundschaft pflegen könnten. "Die ganz große Liebe hatte ich mit ihm", räumte Maria ein – doch nun scheint sie mit Johann Kurs auf neue Ufer zu nehmen.

Getty Images Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl, Oktoberfest 2022

Instagram / mariahoeflriesch Maria Höfl-Riesch, ehemalige Skiläuferin

