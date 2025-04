Minecraft-Film ehrt den verstorbenen YouTuber Technoblade

Der neue Film zum beliebten Sandbox-Computerspiel Minecraft sorgt derzeit bei Gaming-Fans weltweit für Begeisterung, aber auch für eine unerwartete Gänsehaut: Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Streifen mit dem Titel "Ein Minecraft Film" bietet nicht nur spannende Abenteuer in fantastischen Welten, sondern auch ein besonders emotionales Easter Egg. In einer Szene ist ein Schwein mit Krone zu sehen – für Insider eine eindeutige Hommage an den In-Game-Skin des 2022 an Krebs verstorbenen YouTubers Technoblade (✝23). In der Filmszene fragt eine Figur verwundert: "Ist das eine Art König?", woraufhin Steve, gespielt von Schauspieler Jack Black (55), antwortet: "Das ist eine Legende." Eine subtile, aber kraftvolle Referenz, die bei zahlreichen Kinogängern direkt für feuchte Augen sorgte.

Die Idee für dieses emotionale Easter Egg stammte ursprünglich von Schauspieler Sebastian Eugene Hansen, der im Film Henry verkörpert. In einem Interview mit Collider verriet Regisseur Jared Hess, dass Sebastian sich bereits während der Produktion an ihn gewandt habe, um die Ehrung für Technoblade vorzuschlagen. "Wir waren sofort dabei, holten unser Designteam ins Boot und haben jetzt eine wirklich schöne, spezielle Referenz zu Technoblade im Film", berichtete Jared. Das Schweinchen mit Krone wurde bereits zuvor von den Spieleentwicklern ins Minecraft-Game aufgenommen und beweist mit seinem Auftritt im dazugehörigen Film nun ein weiteres Mal die große Bedeutung, die Technoblade bis heute für die Community hat.

Technoblade, von dem nur sein Vorname Alexander offiziell bekannt ist, hinterließ nach seinem Tod eine riesige Lücke in der Minecraft- und Streaming-Community. Mit über 18 Millionen Abonnenten, die seine YouTube-Videos regelmäßig verfolgten, prägte er die Gaming-Kultur wie kaum ein anderer. Besonders für seinen Humor und seinen unverwechselbaren Ehrgeiz in Wettkämpfen wurde er geliebt. Nach seinem Tod veröffentlichten seine Familie und Freunde eine Nachricht an seine Fans, in der Technoblade sich ein letztes Mal verabschiedete: "Wenn ihr das hört, bin ich tot. Danke, dass ihr mein Leben zu einem der besten gemacht habt." Mit der Hommage im Minecraft-Film lebt diese Erinnerung weiter – nicht nur für eingefleischte Gaming-Fans der ersten Stunde, sondern auch für neue Generationen, die das seit Jahren beliebte Open-World-Spiel erst noch entdecken.

Getty Images Jack Black, Schauspieler und Musiker

https://www.youtube.com/watch?v=DPMluEVUqS0 Technoblade, YouTube-Star

