Mit nur 23 Jahren: YouTuber Technoblade stirbt an Krebs

Die YouTube-Szene trauert um einen der ihren. Im Netz begeisterte der Streamer Technoblade (✝23) regelmäßig rund 10,8 Millionen Zuschauer mit seinen humorvollen Gaming-Videos. Doch im August 2021 hatte der YouTuber unerfreuliche Nachrichten für seine Fans: In Folge von Schmerzen in seinem Arm fuhr die Social-Media-Persönlichkeit ins Krankenhaus, wo Krebs im vierten Stadium bei ihm diagnostiziert wurde. Jetzt ist Technoblade im Alter von gerade einmal 23 Jahren verstorben.

Auf dem YouTube-Kanal des Minecraft-Gamers wurde am vergangenen Donnerstag ein Video veröffentlicht, in dem sein Vater den Tod des Webstars bekannt gab. Der Clip begann mit den Worten: "Hallo zusammen, hier ist Technoblade! Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Also lasst uns ein letztes Gespräch führen... Mein richtiger Name ist Alex". Die letzte Nachricht des Content-Creators wurde von seinem Vater vorgelesen, der im Namen von Technoblade seinen Supportern dankte. Im Anschluss an die letzten Worte seines Sohnes richtete sich sein Vater noch einmal persönlich an die Zuschauer. Er erklärte unter Tränen, dass das Duo Alex' finales Video schon seit Monaten gemeinsam hätte drehen wollen. Sie hätten jedoch zu lang gewartet, sodass er am Ende nur noch eine kurze Nachricht für seine Fans verfassen konnte. Nur acht Stunden nachdem er die Worte niedergeschrieben habe, sei Alex schließlich seiner Krebserkrankung erlegen.

Unter dem Video trauerten im Anschluss viele Abonnenten um den Webstar. "Ruhe in Frieden, Alex. Du warst so ein aufrichtiger, lustiger Kerl. Du hast so viele Leben verändert" oder "Du wirst in unser aller Herzen weiterleben als ein wahrhaft ikonischer Held des Internets. Danke für alles", lauteten nur einige Kommentare der bestürzten Fans.

Anzeige

YouTube / Technoblade Technoblade, Social-Media-Persönlichkeit

Anzeige

YouTube / Technoblade Technoblades Vater in dessen finalem Video "so long nerds"

Anzeige

YouTube / Technoblade Technoblade, Webstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de