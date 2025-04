Bestätigt: "The Last of Us" bekommt bald eine dritte Staffel

Die Fans von "The Last of Us" können sich freuen: Noch bevor die zweite Staffel der erfolgreichen Endzeit-Serie überhaupt gestartet ist, hat HBO jetzt offiziell eine dritte Staffel angekündigt. Mit einem düsteren Teaser und den Worten "Es kann nicht umsonst sein. Staffel 3 kommt" wurde die frohe Botschaft auf Instagram verkündet. Damit steht fest: Die bewegende Geschichte von Joel und Ellie, gespielt von Pedro Pascal (50) und Bella Ramsey (21), ist noch lange nicht zu Ende. Details zu einem möglichen Starttermin gibt es laut TV Movie zwar noch nicht, doch die Nachricht allein sorgt bereits für große Begeisterung unter den Anhängern der Serie.

Die Handlung der zweiten Staffel, die ab dem 14. April 2025 verfügbar sein wird, soll die ersten Inhalte des gefeierten Videospiels "The Last of Us Part II" aufgreifen und dabei tief in die komplexe Beziehung von Joel und Ellie eintauchen. Showrunner Craig Mazin erklärte schon zuvor, dass die Handlung des Spiels aufgrund ihres Umfangs und ihrer emotionalen Intensität nicht in einer Staffel abzuhandeln sei. Deshalb war früh klar, dass zusätzliche Staffeln notwendig sein würden, um der packenden Vorlage gerecht zu werden. Dies lässt vermuten, dass Staffel 3 weiterhin die explosiven Wendungen und moralischen Grauzonen des Spiels verfolgt – für Fans ein klares Versprechen auf nervenaufreibende Unterhaltung.

In den ersten beiden Staffeln hat das Duo Pedro und Bella das Publikum mit ihren Darstellungen von Joel und Ellie begeistert. Beide sollen laut TV Movie auch in der dritten Staffel wieder zu sehen sein, ebenso wie Kaitlyn Dever (28) als Abby und Isabela Merced als Dina. Für Bella Ramsey ist die Rolle von Ellie ein Karrieremeilenstein, der den Serienstar zu einem der gefragtesten Nachwuchstalente gemacht hat. Pedro Pascal ist hingegen längst ein Fanliebling, der durch Serien wie "The Mandalorian" weltweit bekannt wurde. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Machern und der Vorlage hat wesentlich zum Erfolg der Serie beigetragen, sodass Fans den weiteren Verlauf der Geschichte kaum erwarten können.

Getty Images "The Last of Us"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel, März 2025

Getty Images Pedro Pascal und Bella Ramsey im Januar 2023

