Pedro Pascal und Bella Ramsey posieren stylish bei Premiere

Pedro Pascal (49) und Bella Ramsey (21) zogen alle Blicke auf sich, als sie am Montagabend über den roten Teppich der Premiere zur zweiten Staffel von "The Last of Us" in Los Angeles schritten. Pedro, bekannt für seine kühnen Modeentscheidungen, erschien in einem komplett Yves Saint Laurent-Look: Thigh-High-Stiefel über schwarzen Lederhosen, ein blauer Rollkragenpullover und ein karierter Blazer mit markanten Schultern. Bella, die als Ellie in der Serie begeistert, wählte einen auffälligen grünen Anzug mit einer roten Krawatte, während der Text des Songs "Enjoy Yourself" auf die Rückseite ihres Blazers gedruckt war.

Neben den Hauptdarstellern durften sich die Fans über weitere Prominente und neue Gesichter der Serie freuen. Unter anderem waren Kaitlyn Dever (28), Tati Gabrielle (29) und Isabela Merced, die in der neuen Staffel wichtige Rollen übernehmen, auf dem roten Teppich präsent. Die zweite Staffel, die auf dem zweiten Teil des gefeierten Videospiels basiert, verspricht erneut spannungsgeladene Unterhaltung. Die kürzlich veröffentlichte Vorschau deutet auf eine düstere Wendung hin und deutet an, wie sich die fest geglaubte Sicherheit in der Jackson-Siedlung in Luft auflöst. Für zusätzliche Spannung sorgen die zahlreichen Neuzugänge im Cast wie Jeffrey Wright (59) und Danny Ramirez.

Abseits der Kamera sorgt Pedro momentan ebenfalls für Schlagzeilen: Der 49-jährige Schauspieler wurde kürzlich bei einem dreistündigen Abendessen mit Jennifer Aniston (56) im Sunset Tower Hotel in West Hollywood gesichtet, wobei beide Gerüchte über eine mögliche Romanze prompt dementierten. Bella teilt in Interviews immer wieder ihre Begeisterung über die Zusammenarbeit mit Pedro und die dramatische Tiefe der Serie. Sowohl Pedro als auch Bella stellen für viele Fans eine ideale Besetzung der Hauptrollen dar – was sie auch bei dieser glamourösen Premiere eindrucksvoll bewiesen.

Getty Images "The Last of Us"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel im März 2025

Getty Images Pedro Pascal und Bella Ramsey im Januar 2023

