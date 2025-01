Erster Teaser: Neue "The Last of Us"-Season startet im April

Die lang erwartete zweite Staffel von "The Last of Us" hat endlich ein Startdatum: Wie Deadline berichtet, wurde im neuesten Teaser bekannt gegeben, dass diese im April auf Max Premiere feiern wird. Der Trailer, der am Montag auf der CES-Technologiekonferenz in Las Vegas vorgestellt wurde, gibt einen ersten Einblick in die neuen Charaktere der Staffel. Unter ihnen sind Kaitlyn Dever (28) als Abby, Isabela Merced als Dina und Jeffrey Wright (59) als Isaac Dixon. Bereits die Eröffnungssequenz des Teasers sorgt für Gänsehaut: Abby, die eine düstere Figur zu sein scheint, schleicht durch einen dunklen Korridor, während im Hintergrund eine Sirene ertönt.

Neben Abby, die im Spiel eine Soldatin ist und auf Rache sinnt, zeigt der Teaser weitere emotionale und actionreiche Szenen. Die Fans sehen Bella Ramsey (21) als Ellie in einem intimen Tanzmoment mit Dina, bevor die beiden vor einer Horde Infizierter fliehen. Jeffrey Wrights Charakter Isaac Dixon, ein skrupelloser Anführer einer Miliz, taucht in einer intensiven Szene am Lagerfeuer auf. Auch Pedro Pascal (49), der Joel Miller spielt, wird kurz zu sehen sein, wie er sichtlich emotional eine Träne vergießt. Die düstere Atmosphäre macht deutlich: Diese Staffel wird noch intensiver und persönlicher sein.

Abby ist dabei eine der umstrittensten Figuren der Serie, da sie im Videospiel nicht nur eine Schlüsselfigur der Handlung ist, sondern bei vielen Fans starke Emotionen hervorgerufen hat. Ihr Engagement und ihre Vielschichtigkeit dürften auch in der Serie für Diskussionen sorgen. Viele Zuschauer sind auch gespannt auf die Weiterentwicklung der Beziehung zwischen Ellie und Dina. Deren Darstellerinnen sind keine Unbekannten: Kaitlyn begeisterte bereits in "Booksmart", während Isabela mit Rollen in "Dora and the Lost City of Gold" und "Sweet Girl" auf sich aufmerksam machte. Auch Jeffrey dürfte vielen Zuschauern durch seine prägnanten Rollen, unter anderem als Bernard in "Westworld", bekannt sein. Die Fans können es nun kaum erwarten, zu erfahren, wie sich diese hochkarätige Besetzung auf der Leinwand vereinen wird.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kaitlyn Dever und Isabela Merced, Schauspielerinnen

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pedro Pascal, Bella Ramsey und Jeffrey Wright, Schauspieler

