Große Ehre: Romy Hiller wird neue "Tagesschau"-Sprecherin

Romy Hiller übernimmt bald eine der wohl angesehensten Positionen im deutschen Fernsehen: Sie wird ab dem 14. Juni durch die Tagesschau führen und das Team um Jens Riewa (61), Susanne Daubner (64), Julia Sen, Constantin Schreiber und Thorsten Schröder ergänzen. Wie die Journalistin gegenüber dem NDR betont, ist es "eine große Ehre" für sie, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. "Ich bin mit dem abendlichen Gong aufgewachsen – die 'Tagesschau' gehörte in meiner Familie zum Abendprogramm einfach dazu. Für viele, mich eingeschlossen, ist sie der Inbegriff für seriösen, verlässlichen Journalismus", erklärt sie.

Die 43-Jährige ist seit 2018 Teil der ARD-aktuell-Familie und konnte sich durch ihre souveräne Art und ihr journalistisches Können einen Namen machen. Sie als neue Sprecherin der Hauptausgabe der Tagesschau begrüßen zu dürfen, begeistert nicht nur die Zuschauer, sondern auch Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur der Redaktion ARD-aktuell. "Romy Hiller hat in zahlreichen Breaking-News-Situationen beim ARD-Nachrichtenkanal 'tagesschau24' ihre hervorragenden Fähigkeiten als Moderatorin unter Beweis gestellt", äußert er lobend. "Ich freue mich, dass mit Romy Hiller eine erfahrene Journalistin das Team verstärkt."

Romy bringt nun also frischen Wind in das Moderationsteam. Sie übernimmt allerdings keine leichte Aufgabe – zumal die "Tagesschau" erst im vergangenen Jahr ein prominentes Gesicht verlor. Judith Rakers (49), die knapp zwei Jahrzehnte zu dem Nachrichtenklassiker gehörte, verkündete im Januar 2024, als Sprecherin zurückzutreten und sich beruflich umzuorientieren. "Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der 'Tagesschau' habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken", erläuterte sie damals in einer Pressemitteilung.

NDR/Hendrik Lüders Romy Hiller, Journalistin

Das Erste Judith Rakers, Moderatorin

